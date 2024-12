Estratto della puntata di “Report” in onda domenica 8 dicembre 2024 su Raitre

LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO

In un post del 12 settembre Maria Rosaria Boccia scrive: “come è stato possibile che un decreto di nomina sia stato strappato senza lasciare traccia? È avvenuto dopo il dialogo con Arianna Meloni?”

SILVERIO SICA - AVVOCATO DI GENNARO SANGIULIANO

Guardi, le dico quello che sappiamo con certezza: Arianna Meloni aveva solo avvertito molto prima Sangiuliano di stare attento a questa persona perché c’erano delle voci che giravano su questa persona e aveva ragione. Lui era preso dalla relazione. Questo molto prima.

LUCA BERTAZZONI

Buongiorno Meloni.

ARIANNA MELONI - RESPONSABILE SEGRETERIA POLITICA FDI

Buongiorno.

LUCA BERTAZZONI

Noi ci stiamo occupando del caso Boccia.

ARIANNA MELONI - RESPONSABILE SEGRETERIA POLITICA FDI

Ma intanto lei chi è?

LUCA BERTAZZONI

Luca Bertazzoni di Report.

ARIANNA MELONI - RESPONSABILE SEGRETERIA POLITICA FDI

Oh, che piacere.

LUCA BERTAZZONI

Piacere mio.

ARIANNA MELONI - RESPONSABILE SEGRETERIA POLITICA FDI

Quanto sono contenta di conoscervi, guardi.

LUCA BERTAZZONI

Fa piacere anche a me.

ARIANNA MELONI - RESPONSABILE SEGRETERIA POLITICA FDI

Fate delle inchieste veramente molto avvincenti, vi voglio fare i complimenti.

LUCA BERTAZZONI

La ringrazio.

ARIANNA MELONI - RESPONSABILE SEGRETERIA POLITICA FDI

E vi voglio sempre ricordare però che venite pagati con i contributi pubblici.

LUCA BERTAZZONI

Certo, e che c'entra questo?

ARIANNA MELONI - RESPONSABILE SEGRETERIA POLITICA FDI

Buon lavoro. C’entra perché mi sembra che stia diventando un po' un'ossessione, perché vi trovo sempre qui sotto a via della Scrofa. Io non so quanto agli italiani possono interessare.

LUCA BERTAZZONI

Non è una questione di gossip, ci risulta che sia stata lei ad avvertire Sangiuliano della pericolosità della frequentazione con la dottoressa Boccia.

ARIANNA MELONI - RESPONSABILE SEGRETERIA POLITICA FDI

Ma lei dice davvero che agli italiani interessa questo?

LUCA BERTAZZONI

non è gossip perché c'è un'inchiesta in corso nei confronti dell’ex ministro.

ARIANNA MELONI - RESPONSABILE SEGRETERIA POLITICA FDI

Buona giornata, poi guardi, io sono persona che sta a posto con la sua coscienza perché io sono una persona che quello che fa lo fa perché ci crede davvero.

LUCA BERTAZZONI

Ma non lo sto mettendo in dubbio questo…

ARIANNA MELONI - RESPONSABILE SEGRETERIA POLITICA FDI

Se vuole possiamo collegarci sul mio conto corrente e vediamo perché lo faccio: lo faccio perché ci credo, quindi…

LUCA BERTAZZONI

Sì, ma io non ho fatto alcuna illazione.

ARIANNA MELONI - RESPONSABILE SEGRETERIA POLITICA FDI

E invece sì, perché se lei sta tutti i giorni sotto il partito a cercarmi evidentemente pensa qualche altra cosa

LUCA BERTAZZONI

Lei ha una responsabilità importante nel partito, no?

ARIANNA MELONI - RESPONSABILE SEGRETERIA POLITICA FDI

Sì, ma lei perché passa la vita sotto a via della Scrofa 39? Mi dica.

LUCA BERTAZZONI

Non passo nessuna vita qui.

ARIANNA MELONI - RESPONSABILE SEGRETERIA POLITICA FDI

No, ci passa la vita perché io tutti i giorni vi vedo.

LUCA BERTAZZONI

Ieri ero qui.

ARIANNA MELONI - RESPONSABILE SEGRETERIA POLITICA FDI

No, non è solo ieri. Sono parecchie volte. Ci vuole tanta pazienza.

LUCA BERTAZZONI

Esploso il caso il ministro Sangiuliano ha incontrato Arianna Meloni?

SILVERIO SICA - AVVOCATO DI GENNARO SANGIULIANO

Non mi risulta.

LUCA BERTAZZONI

Non le risulta che sia stata Arianna Meloni a dirgli di bloccare la nomina?

SILVERIO SICA - AVVOCATO DI GENNARO SANGIULIANO

No assolutamente, questo lo escludo nella maniera più assoluta.

LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO

Da quello che ci risulta, in realtà Arianna Meloni avrebbe incontrato Sangiuliano il 29 luglio per avvisarlo delle perplessità sulla nomina di Maria Rosaria Boccia ma il ministro avrebbe tenuto il punto perché la sorella della presidente del Consiglio sarebbe in credito con lui dopo la nomina di Fabio Tagliaferri alla Presidenza di Ales, società in house del Ministero della Cultura.

