13 giu 2024 16:26

QUAL È LA VERITÀ NEL CASO DI SOUKAINA EL BASRI? - LE INDAGINI SUL FERIMENTO DELL'INFLUENCER CONOSCIUTA CON IL NOME DI "SIU", FINITA IN OSPEDALE CON UN BUCO NEL PETTO, PROCEDONO A RILENTO PERCHE' LE CONDIZIONI DI SALUTE DELLA 30ENNE SONO "INCOMPATIBILI CON L'ASSUNZIONE DI UNA TESTIMONIANZA" - LA DONNA, INIZIALMENTE RICOVERATA IN RIANIMAZIONE A NOVARA, È STATA TRASFERITA ALL'OSPEDALE DI BIELLA, DOVE SI TROVA IN TERAPIA INTENSIVA - IL MARITO, JONATHAN MALDONATO, CHE IN PASSATO È STATO DENUNCIATO PER MALTRATTAMENTI, È INDAGATO PER TENTATO OMICIDIO…