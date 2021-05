QUALCOSA NON TORNA – IL MACCHINARIO “GEMELLO” DI QUELLO CHE UCCISE LUANA D’ORAZIO AVEVA I SISTEMI DI SICUREZZA MANIPOLATI! NON SOLO: LA RAGAZZA ERA STATA ASSUNTA CON “FUNZIONI DI CATALOGAZIONE”. MA ALLORA PERCHÉ USAVA L’ORDITOIO?

Il macchinario "gemello" di quello che uccise Luana D'Orazio aveva i sistemi di sicurezza manipolati. E' quanto si apprende da fonti della Procura di Prato dopo un accertamento del suo consulente tecnico su un orditoio presente nella ditta identico a quello che uccise la 22enne. Dopo l'incidente, gli inquirenti sequestrarono due orditoi nella ditta, quello in cui la giovane fu trascinata prima di morire e quello di fronte.

Intanto, secondo il contratto al vaglio dei pm è emerso che la 22enne sarebbe stata assunta con "funzioni di catalogazione". Quindi non avrebbe dovuto usare i macchinari. Come scrive Repubblica, alla luce delle nuove evidenze i legali dei familiari e la Procura vogliono capire se Luana avesse ricevuto la giusta formazione, come in un primo momento era stato detto. Mentre gli accertamenti proseguono, le autorità mantengono il massimo riserbo.

