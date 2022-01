28 gen 2022 15:52

QUALCOSA NON TORNA NELLA STORIA DELLA RAGAZZA MORTA DOPO ASTRAZENECA - COME MAI I MEDICI CHE SOCCORSERO LA 18ENNE CAMILLA CANEPA NON SCRISSERO CHE AVEVA FATTO IL VACCINO, NONOSTANTE LO SAPESSERO? SULLA CARTELLA CLINICA IL PARTICOLARE NON È RIPORTATO, MA DAVANTI AI PM HANNO AMMESSO DI ESSERNE A CONOSCENZA - È UN DETTAGLIO CRUCIALE: IN QUEI GIORNI ERANO GIÀ STATE PUBBLICATE LE LINEE GUIDA SULLE REAZIONI AVVERSE AL FARMACO E ALCUNE INDICAZIONI NON FURONO SEGUITE...