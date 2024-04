QUALCUNO FERMI LA SANTONA DI TREVIGNANO – NONOSTANTE LA CHIESA ABBIA BOLLATO COME FARLOCCHE LE PRESUNTE APPARIZIONI RACCONTATE DA GISELLA CARDIA, LEI CONTINUA A RIUNIRE I SUOI ADEPTI OGNI TRE DEL MESE – ALLA SANTONA È STATO IMPOSTO DALLA CURIA UN "PERCORSO DI PURIFICAZIONE E DISCERNIMENTO" - LA CHIESA CHIEDE AI FEDELI DI NON PARTECIPARE AGLI EVENTI E VIETA AI SACERDOTI DI ANDARE SUL LUOGO DELL'APPARIZIONE...

Non sembra essere bastato l'atto del vescovo, che ha bollato come «non soprannaturali» le apparizioni della Madonna di Trevignano. Puntuale come ogni 3 del mese, anche domani la "veggente" Gisella Cardia con tutta probabilità si presenterà insieme ai suoi adepti. Almeno questa è la sensazione che si respira nella zona, dove in molti sembrano piuttosto sicuri che qualcosa accadrà, nonostante dopo l'ultimo incontro sia arrivata la "scomunica" da parte del vescovo Marco Salvi.

Il 6 marzo, infatti, la diocesi di Civita Castellana ha espresso il suo parere sulle controverse apparizioni della Madonna che con il tempo hanno attirato migliaia di pellegrini (e parecchi dubbi sull'autenticità delle visioni): «Dopo un congruo periodo di attento discernimento c'era scritto nel documento e ascoltate le testimonianze provenienti dal territorio e avvalendosi di una Commissione di esperti formata da un mariologo, un teologo, un canonista, uno psicologo e della consulenza esterna di alcuni specialisti», la diocesi «ha decretato la non soprannaturalità dei fatti in questione […] Mentre alla "santona" Gisella Cardia è stato imposto un «percorso di purificazione e discernimento».

E ancora, si è chiesto formalmente ai «fedeli di astenersi dall'organizzare» o partecipare a incontri pubblici o privati «che diano per certa e indubitabile la verità sovrannaturale degli eventi di Trevignano». Così come ai sacerdoti è stato vietato anche solo di «recarsi nel luogo dell'apparizione, alimentando nei fedeli l'idea che vi sia un qualche riconoscimento spirituale». […]

Eppure, molti dei fedeli e pure qualche locale non sembrano per nulla rassegnati. In ogni caso il Comune è pronto a schierare i propri agenti di polizia locale per assicurare l'ordine pubblico.

