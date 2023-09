QUALCUNO SALVI BRITNEY SPEARS (DA SE STESSA) – LA CANTANTE, SEMPRE PIÙ FUORI CONTROLLO, HA POSTATO UN VIDEO SUI SOCIAL IN CUI BALLA CON DUE LUNGHI COLTELLI IN MANO: LE LAME LE PASSAVANO A POCHI CENTIMETRI DAL CORPO E SAREBBE BASTATO UN MOVIMENTO SBAGLIATO PER FERIRLA – LEI HA TRANQUILLIZZATO I FOLLOWER ALLARMATI PARLANDO DI COLTELLI FINTI. MA POCHE ORE DOPO I PIÙ ATTENTI HANNO NOTATO UNA… VIDEO

Estratto dell'articolo di Nicolò Canonico per www.iodonna.it

britney spears balla con i coltelli 4

Non passa giorno in cui Britney Spears non metta in allarme i suoi fan. […] L’ultima uscita social l’ha vista protagonista di un gioco a dir poco pericoloso: ballare in favore di telecamera inscenando una coreografia preparata sul momento che prevedeva l’utilizzo di due coltelli.

Nel filmato pubblicato su Instagram, si vede Britney Spears danzare mentre tiene in mano i coltelli, incrociandoli e facendoli roteare nel salotto della sua villa in California. […] Una scenetta a dir poco rischiosa: sarebbe bastata una mossa incauta o una scivolata sul parquet solcato a piedi nudi per delle conseguenze decisamente gravi.

Consapevole delle possibili critiche, Britney ha subito provato a rassicurare i fan scrivendo nella didascalia del video: «Oggi ho iniziato a giocare in cucina con i coltelli!!! Non preoccupatevi, non sono veri coltelli. Halloween si avvicina!».

britney spears balla con i coltelli 3

Qualche dubbio resta, così come la preoccupazione dei fan. […]

Intanto la carriera musicale stenta a ripartire, nonostante le recenti collaborazioni con Elton John e Will.i.am. A questo punto, però, la curiosità è tutta incentrata su The Woman in Me, il libro autobiografico che uscirà il prossimo 24 ottobre. Lì potremo capire qualcosa di più sui complicatissimi anni vissuti da uno delle cantanti più amate degli ultimi 20 anni.

britney spears balla con i coltelli 1 britney spears balla con i coltelli 7 britney spears balla con i coltelli 6 britney spears balla con i coltelli 2