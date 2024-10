SECONDO I COSTRUTTORI DEL VELIERO, AFFONDATO IL 19 AGOSTO IN SICILIA, NON È VERO CHE I PORTELLONI DELLO YACHT FOSSERO CHIUSI AL MOMENTO DELL’INCIDENTE,

Estratto dell’articolo di Paola De Carolis per il "Corriere della Sera"

LA FOTO DEL BAYESIAN POCO PRIMA DELLA TEMPESTA

Due immagini realizzate pochi minuti prima che il Bayesian si inabissasse indicherebbero che i portelloni dello yacht fossero chiusi: un documentario realizzato dall’emittente britannica Itv sembra porre nuove domande sulla vicenda del veliero affondato tra i 18 e il 19 agosto al largo di Porticello, in Sicilia.

Le fotografie sarebbero state scattate circa un quarto d’ora prima della tragedia dai passeggeri dello yacht ancorato vicino al Bayesian, il Sir Robert Baden Powell […].

IL BAYESIAN DURANTE LA TEMPESTA A PORTICELLO

Sette persone, tra cui il magnate Mike Lynch e la figlia appena 18enne, Hannah, morirono a bordo del veliero. […] Per Fabio Paoletti, uno dei sommozzatori cui è spettato il compito di riportare le vittime in superficie, la parte più straziante ha riguardato la giovane Hannah, che aveva appena saputo l’esito degli esami della maturità e si apprestava a cominciare l’università a Oxford. «Era nell’ultima cabina, di corporatura minuta, nascosta dietro un materasso. C’è voluto più tempo per individuarla».

ultima immagine dello yacht bayesian prima del naufragio a palermo

Börner ha fornito le fotografie e ha sottolineato al giornale tedesco Der Spiegel di essere rimasto sorpreso dalle prime dichiarazioni di Giovanni Costantino, presidente dell’Italian sea group, cui è passata la proprietà di Perini navi, costruttrice del Bayesian. Costantino aveva definito il Bayesian inaffondabile e indicato che le cause erano probabilmente da cercarsi nell’errore umano, in particolare dell’equipaggio.

Con un comunicato Perini ha sottolineato che «nella prima immagine appare il Bayesian vista laterale in un momento che sembra tutt’altro rispetto a una tempesta in corso». La zona in cui si trovava il portellone, precisa inoltre il comunicato, è coperta dalle teste delle persone riprese nella foto.

giovanni costantino

Ancora meno veritiera la seconda immagine, a sentire Perini. «Appaiono due barche piegate ma la foto non è del Bayesian durante la tempesta del 18 agosto in Sicilia. Il veliero ha di fianco un motoryacht che non è mai stato segnalato […] il 18 agosto. Sembra piuttosto essere uno screen del video del tornado del 12 agosto 2019 in Westhaven». […]

lo yacht bayesian. ricerche dello yacht bayesian affondato a palermo la tempesta in arrivo sul bayesian - video di matthew griffiths mike lynch a inizio carriera lo yacht bayesian ricerche dopo il naufragio dello lo yacht bayesian a palermo 3 yacht bayesian ricerche dello yacht bayesian affondato a palermo 2 yacht bayesian 2 ?? yacht bayesian interni dello yacht bayesian ricerche dopo il naufragio dello lo yacht bayesian a palermo lo yacht bayesian 1 mike lynch 2 ricerche dopo il naufragio dello lo yacht bayesian a palermo 1 YACHT BAYESIAN mike lynch L AFFONDAMENTO DELLO YACHT BAYESIAN A PALERMO Matthew Griffiths - terzo indagato per il naufragio del Bayesian I MOVIMENTI DEL BAYESIAN PRIMA DELL AFFONDAMENTO la tempesta in arrivo sul bayesian - video di matthew griffiths