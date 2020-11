A CHE PUNTO E' LA NOTTE - CONTE, INDECISO A TUTTO. IL DPCM ARRIVERÀ GIOVEDÌ O VENERDÌ 2. DOMANI CI SARÀ L'ENNESIMA RIUNIONE DEL GOVERNO IN CUI SARANNO STABILITI ULTERIORI INTERVENTI SUL DECRETO. C’È MARETTA NEI CONFRONTI DEL MINISTRO DELLA SANITÀ SPERANZA CHE VORREBBE LOCKDOWN COMPLETO PER LOMBARDIA E PIEMONTE. DISCUSSIONI IN ATTO ANCHE PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI: NEGOZI CHIUSI ALLE 18? INTANTO IL VIRUS IMPAZZA - PRONTO SOCCORSO ROMANI AL COLLASSO. L’ORDINE DEI MEDICI DI MILANO CHIEDE IL LOCKDOWN IMMEDIATO PER LA CITTÀ