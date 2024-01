QUALCUNO VUOLE UN CIMELIO DI "ROCKET MAN"? – ELTON JOHN SI DISFA DI CIANFRUSAGLIE E PEZZI D’ARTE CHE ERANO STIPATI NELLA SUA CASA DI ATLANTA, VENDUTA PER 7,2 MILIONI DI EURO – SARANNO BATTUTI ALL’ASTA E, TRA UNA MAREA DI CIANFRUSAGLIE, CI SONO ANCHE ALCUNE CHICCHE: DAL TRITTICO DI BANKSY, STIMATO 1,5 MILIONI DI DOLLARI ALLE FOTO DI WAHROL FINO A UN’OPERA DI DAMIEN HIRST…

Estratto dell’articolo di Valeria Arnaldi per “Il Messaggero”

elton john

«La mia casa ad Atlanta era il mio rifugio, pieno delle cose che amavo, ricordi da tutto il mondo, oggetti che mi hanno ispirato ogni giorno». Era con l'emozione di chi della propria abitazione ha fatto nido - e ritratto - che Elton John, tempo fa, parlava del proprio attico di Peachtree Road, acquistato negli Anni Novanta.

Una stagione finita. Lo scorso autunno, insieme al marito, lo ha venduto, per oltre 7,2 milioni di dollari. E dal 21 al 28 febbraio, in più appuntamenti concepiti come show tra ambienti immersivi e musica, novecento oggetti della sua collezione, provenienti dalla dimora di Atlanta, saranno battuti all'asta da Christie's a New York. È la prima volta dal 2003 che una selezione consistente di oggetti dell'artista viene messa in vendita. Non casuale il titolo scelto per l'evento: The Collection of Sir Elton John: Goodbye Peachtree Road. Un suggestivo e malinconico addio.

Flower Thrower Triptych di banksy

Sì perché all'asta andranno anche oggetti che hanno segnato lavoro, arte, vita privata di Elton John, appena entrato nel "club" degli Egot, ossia gli artisti che hanno conquistato Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Si va dal pianoforte a coda Yamaha, stimato 50mila dollari, che ha usato per le musiche dei suoi show di Broadway Billy Elliot e Aida, al ritratto del cantante eseguito da Julian Schnabel, con una base di 200-300 mila dollari. Fino ad arrivare al pezzo più prezioso: un trittico di Banksy, datato 2017, con l'iconico Flower Thrower, che parte da una stima di 1,5 milioni di dollari.

i cimeli di elton john all asta 11

Poi, Your Song di Damien Hirst con dedica base, 350.000-450.000 dollari tappezzerie Versace, camicie vintage, occhiali da sole e stivali iconici, nonché il completo nei toni dell'oro, griffato Annie Reavey, realizzato per l'artista nel 1971, una collezione di orologi e molto ancora. Si parla di dieci milioni di dollari complessivi di valore. E di storia, anche meno nota, del cantante.

i cimeli di elton john all asta 5

Tra i suoi tesori, infatti, ci sono molte fotografie di grandi autori da Dorothea Lange a Andy Warhol, da Helmut Newton a Robert Mapplethorpe, Peter Beard, Herb Ritts, Richard Avedon quasi tutte in bianco e nero

[…] David Furnish ha motivato la decisione di vendere con la volontà di creare un'eredità più ordinata per i loro figli. […]

damien hirst your song i cimeli di elton john all asta 7 herb ritts versace, veiled dress, el mirage ELTON JOHN FUNERALI LADY D elton john 9 irving penn black and white vogue cover i cimeli di elton john all asta 10 i cimeli di elton john all asta 1 elton john 6 i cimeli di elton john all asta 2 i cimeli di elton john all asta 3 i cimeli di elton john all asta 4 i cimeli di elton john all asta 6 i cimeli di elton john all asta 8 elton john alla casa bianca 10 elton john fotografato da simone cecchetti i cimeli di elton john all asta 9