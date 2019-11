QUALI SONO OGGI I NUOVI EQUILIBRI CRIMINALI A ROMA? NEL REGNO DELLA BANDA DELLA MARRANELLA SPUNTA IL GRAFFITO (NON AUTORIZZATO) DI DIABOLIK - SALVATORE SIBIO, DETTO “ER TARTARUGA”, UNO DEI PRINCIPALI ESPONENTI DELLA BANDA, COMPARE IN PIÙ INTERCETTAZIONI ACCANTO A QUELLO DI PISCITELLI. ENTRAMBI, SECONDO GLI INQUIRENTI, SAREBBERO STATI CONTIGUI A MICHELE SENESE, DETTO “‘O PAZZ”…

Un graffito, in pieno stile “Gomorra”, raffigurante Fabrizio “Diabolik” Piscitelli, capo ultrà della Lazio ucciso a 54 anni al Parco degli Acquedotti il 7agosto scorso, è apparso giovedì su un palazzo in via Pietro Rovetti, case popolari di Torpignattara. Il Diablo, occhiali da sole, sorridente, con la sciarpa degli Irriducibili, è stato disegnato nottetempo con bombolette spray da un nonmeglio identificato amico di famiglia. E, soprattutto, senza alcuna autorizzazione del Comune.

L’omaggio-sfida al capodei tifosi, indagato in passato per narcotraffico, è apparso nel cuore di quello che era (ed è) territorio della cosiddetta banda della Marranella, un mix di ex rapinatori e narcotrafficanti,in affari nel girodelle estorsioni e delle slot: Salvatore Sibio, 76 anni, detto “Er Tartaruga”, uno dei principali esponenti della banda durante gli anni più violenti del sodalizio, è stato arrestato lo scorso anno sul litorale, perché accusato di avere rimesso in piedi il business di droga ed estorsioni tra Ostia e Acilia.

Proprio il suo nome compare in più intercettazioni accanto a quello del Diablo. Entrambi, secondo gli inquirenti, sarebbero stati contigui a Michele Senese, detto “‘O pazz”, ora in carcere, con legami anche sul litorale. Elementi che possono tornare utili per capire come si stanno riposizionando i clan della mala nella Capitale.

