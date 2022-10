A QUALUNQUE LATITUDINE, GLI ECO-SCIROCCATI SANNO COME FAR DANNI - ATTIVISTI DEL GRUPPO ECOLOGISTA "JUST STOP OIL" SONO ENTRATI IN AZIONE A LONDRA: DUE RAGAZZE HANNO SPRUZZATO VERNICE ARANCIONE SULLE VETRINE DI UNO SHOWROOM DI AUTO DI LUSSO. E IN 12 SI SONO SEDUTI SULL’ASFALTO A PICCADILLY CIRCUS PARALIZZANDO IL TRAFFICO E… - VIDEO

DAGONEWS

attivisti just stop oil spruzzano vernice su showroom di auto di lusso 6

Gli attivisti di Just Stop Oil hanno scatenato nuovamente il caos a Londra. Intorno alle 12 a piccadilly circus, in sedici si sono seduti sull’asfalto con gli striscioni, provocando la furia degli automobilisti arrabbiati che hanno provato a trascinare via i ragazzi seduti a terra, accusandoli di bloccare le ambulanze.

Poche ore prima due attivisti sono stati arrestati dopo aver spruzzato vernice arancione su uno showroom di auto di lusso a Berkeley Square, nel centro di Londra. Si tratta solo delle ultime manifestazioni degli attivisti che hanno già fatto parlare di sé per la zuppa di pomodoro su un dipinto di Van Gogh alla National Gallery e la torta al cioccolato lanciata sulla statua di cera di re Carlo III al Madame Tussauds.

