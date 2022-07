QUANDO L'UOMO NUDO CON L'UCCELLO IN VOLO INCONTRA L'UOMO NUDO CON LA PISTOLA…

Un nudista di 75 anni è in custodia dopo avere ucciso un uomo di 46 anni su una spiaggia per nudisti sul lago del Grand Parc Miribel-Jonage vicino a Lione, in Francia. Poco prima di essere freddato con un colpo di pistola, la vittima si stava masturbando fissando una donna nuda. Un comportamento che ha scatenato una discussione con altri nudisti presenti a bordo lago.

A quel punto l'uomo di 75 anni ha preso dalla sua borsa da spiaggia una pistola da caccia regolarmente registrata e ha sparato al presunto maniaco. Gli agenti della polizia in bicicletta che pattugliano regolarmente l’area del Grand Parc Miribel-Jonage hanno sentito tre spari e sono accorsi subito sul luogo della sparatoria. Hanno cercato di rianimare l'uomo colpito ma non sono riusciti a salvarlo.

L'anziano nudista è stato accusato di omicidio volontario ma potrebbe sfuggire al carcere se condannato a causa della sua età.

Alcuni testimoni hanno riferito che la vittima, che apparentemente non era una frequentatrice abituale della spiaggia per nudisti, già di prima mattina si era masturbato in acqua davanti ai bagnanti. Gli stessi testimoni hanno affermato anche che l'uomo che ha sparato era un naturista di lunga data che spesso si era ritrovato a scoraggiare comportamenti scorretti sulla spiaggia.

La Francia è un paradiso per i naturisti e l'area in cui è avvenuto l'incidente ha dozzine di spiagge designate, dove spesso è richiesta la nudità per impedire ai pervertiti di causare problemi.

