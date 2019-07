VOLETE PERDERE CINQUE CHILI IN UNA SETTIMANA? BEVETE LATTE – NATA IN PORTOGALLO, LA DIETA DEL LATTE PUÒ ESSERE SEGUITA PER NON PIÙ DI OTTO GIORNI ED È MOLTO SEMPLICE: DOVETE BERNE A PIÙ NON POSSO – IL REGIME È MOLTO RESTRITTIVO E SBILANCIATO, NON PIACE MOLTO AI NUTRIZIONISTI E IL MENÙ È MOLTO MONOTONO, EPPURE PARE VADA DI GRAN MODA