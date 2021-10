QUANDO I GENITORI SONO DIVORZIATI, CHI DECIDE SE VACCINARE IL FIGLIO? NEGLI USA SONO SEMPRE PIU' NUMEROSE LE COPPIE CHE SI RIVOLGONO A UN TRIBUNALE PER RISOLVERE IL DILEMMA QUANDO UNO DEI DUE NON E' D'ACCORDO - FINORA I MAGISTRATI SI SONO ESPRESSI SEMPRE IN FAVORE DELLA SOMMINISTRAZIONE: A PESARE SUL GIUDIZIO, OLTRE ALLE LINEE GUIDE NAZIONALI, IL FATTO CHE SPESSO PADRE E MADRE HANNO VACCINATO I FIGLI PER TUTTE LE ALTRE MALATTIE...

Dagotraduzione dal Washington Post

vaccino ragazzi 2

«Ho iniziato ad avere un attacco di panico», racconta Veronica. Il suo ex voleva che un tribunale decidesse se la figlia di 12 anni potesse essere vaccinata contro il coronavirus. Il tempismo è stato terribile. «Era il giorno prima che programassi l’appuntamento», dice.

I genitori divorziati che non sono d'accordo sulla vaccinazione contro il coronavirus stanno portando le loro discussioni in tribunale. Le tensioni sono state alimentate da regole incoerenti sulle mascherine, disinformazione e segnalazioni di più bambini ricoverati in ospedale per covid-19, la malattia causata dal virus.

vaccino ragazzi

Ex infermiera di terapia intensiva, Veronica sa com'è un giorno in un'unità di terapia intensiva e si preoccupa. Quando si sono sposati, lei e il suo ex erano d'accordo sui vaccini. Nel 2009 si sono precipitati a vaccinare la figlia contro l'influenza suina, per dare un esempio. «Lui ed io abbiamo aspettato sotto la pioggia per ore per farle il vaccino contro l'influenza suina quando era piccola perché eravamo così preoccupati», dice.

Sebbene Veronica abbia il pieno potere di prendere decisioni mediche per sua figlia, la sfida del suo ex marito ha prodotto sei settimane di stress e paura di costose spese legali. All'udienza, si è presentato con un discorso scritto e un PDF con 150 articoli. Veronica ha risposto con dichiarazioni dell'American Academy of Pediatrics, dell'American Academy of Family Physicians, della Food and Drug Administration, dei Centers for Disease Control and Prevention e di una lettera del pediatra della figlia.

Vaccino adolescenti

Hillary Moonay, un avvocato di famiglia in Pennsylvania, afferma di aver visto un enorme aumento di clienti sui vaccini contro il coronavirus. La sua azienda ha discusso diversi casi per i genitori. La prima questione che chiarisce è sulla custodia legale per le decisioni mediche. «A differenza della custodia fisica, dove molte volte uno dei due ha una quota molto maggiore di tempo assegnato, la custodia legale è generalmente al 50-50», dice Moonay.

Vaccino adolescenti

Affidamento legale condiviso significa, indipendentemente da chi vive con il bambino, che i genitori devono concordare su questioni come l'istruzione, l'educazione religiosa e l'assistenza medica. Se il divorzio non viene finalizzato, Moonay scoraggia qualsiasi genitore dal prendere una decisione unilaterale sulla vaccinazione contro il coronavirus. Se i genitori non si sono mai sposati, generalmente hanno anche l'affidamento legale condiviso. Ma se i genitori sposati non hanno un divorzio in sospeso o un accordo di affidamento, uno di loro può portare un bambino a vaccinarsi senza l'espresso permesso dell'altro genitore.

tribunale

Caroline, un medico in California che usa il suo secondo nome per proteggere suo figlio, ha portato il suo ex marito in tribunale per poter vaccinare il loro bambino di 12 anni. Due mesi di messaggistica online e non erano andati da nessuna parte. «È diventato molto chiaro che voleva aspettare un tempo futuro indeterminato», dice.

Come il 96% dei medici negli Stati Uniti, Caroline è vaccinata contro il coronavirus. «Volevo essere vaccinata il prima possibile», ricorda. «Perché non dovremmo vaccinarci tutti? Stavamo scalpitando per ottenere le prime dosi».

Vaccini

Il suo ex aveva precedentemente accettato tutti gli altri vaccini per l'infanzia. Ora però le aveva comunicato di ritenere i vaccini contro il coronavirus sperimentali e pericolosi e che esistevano trattamenti più sicuri ed efficaci. Credeva anche che i bambini non si sarebbero ammalati. Caroline sapeva che queste e altre affermazioni erano false. Nonostante le richieste di Caroline, ha rifiutato di parlare con il loro pediatra.

«Avevo una sensazione di impotenza, perché dobbiamo concordare sulle decisioni mediche», dice. «Se mio figlio dovesse contrarre il covid, come potrei convivere con me stesso?»

VACCINI GIOVANI

Tutti i 50 stati e DC richiedono alcuni vaccini, come per la varicella, la pertosse e la poliomielite, affinché i bambini possano entrare nella scuola pubblica. Alcuni stati consentono esenzioni religiose, altri solo esenzioni mediche. In 41 stati, i genitori devono sempre acconsentire a un vaccino contro il coronavirus per i bambini sotto i 18 anni. La FDA ad agosto ha dato piena approvazione al vaccino Pfizer per le persone di età pari o superiore a 16 anni, dopo aver concesso l'autorizzazione all'uso di emergenza a dicembre. Per i bambini dai 12 ai 15 anni è in vigore da maggio un'autorizzazione all'uso di emergenza.

VACCINI GIOVANI

La California richiederà la vaccinazione per gli studenti delle scuole pubbliche e private quando ci sarà la piena approvazione della FDA. I singoli distretti scolastici – in California (Los Angeles, Oakland, San Diego) e Virginia (contee di Fairfax e Loudoun), per esempio – hanno già un obbligo di vaccinazione per alcuni studenti, con scadenze da ottobre a gennaio. Ma in gran parte del paese, la maggior parte delle famiglie deve ancora decidere da sola. Lo stato civile, i termini di qualsiasi accordo decisionale e le raccomandazioni delle autorità mediche determinano chi può decidere se vaccinare quando i genitori non sono d'accordo.

VACCINI GIOVANI

Le leggi variano da stato a stato. Jonathan Bates, un avvocato di famiglia a Dallas, afferma che nella maggior parte dei casi del Texas, «ciascuno dei genitori ha il diritto indipendente di acconsentire a decisioni mediche non invasive». Ma la vaccinazione è invasiva? «Sfortunatamente, in questo momento non c’è molta chiarezza», dice. «Potrebbe non essere una posizione uniforme in tutto lo stato». Con questo tipo di ambiguità, «un genitore può andare a far vaccinare il bambino, e poi è fatta. Non puoi rimettere il dentifricio nel tubetto», dice Bates.

VACCINI GIOVANI

Ma se la sentenza di divorzio richiede una decisione congiunta, i genitori devono portare la questione in tribunale. Adam Morris, un avvocato di famiglia nella zona di Houston, prevede che la maggior parte dei giudici deciderebbe di vaccinare.

«L'impostazione predefinita è che se si raccomanda ai bambini il vaccino, questi devono essere vaccinati, a meno che non ci sia un vero problema diagnosticato», dice Morris. Inoltre, non pensa che una richiesta di esenzione religiosa da parte di un genitore possa sostituire il diritto dell'altro genitore di garantire che il bambino sia sano.

VACCINI GIOVANI

Jessica Huey è un avvocato di famiglia nella zona di San Jose. Ha anche visto anche passare una sfilza di casi per la vaccinazione contro il coronavirus. I genitori devono controllare le informazioni sui vaccini che intendono presentare a un giudice. Le riviste mediche di esperti sono più convincenti di un post sul blog. Se il suo cliente non vuole che il suo bambino venga vaccinato, chiede se c’è una soglia per cui accetterebbe il vaccino. In tribunale, soddisfare determinati criteri suona generalmente più ragionevole di un rifiuto assoluto. Per esempio si può richiedere l'approvazione completa della FDA o l'attesa di un anno per vedere se ci sono effetti collaterali. Posso essere prove anche il fatto che i genitori abbiano acconsentito a somministrare altri vaccini ai figli o abbiano utilizzato programmi vaccinali regolari.

vaccini adolescenti 5

«La maggior parte delle persone ha somministrato ai figli tutti gli altri vaccini per l'infanzia ma si oppone al vaccino contro il covid», afferma Huey.

Huey è anche un avvocato per minori, un avvocato nominato per rappresentare l'interesse superiore di un bambino. «Su una questione così potente, penso che probabilmente molti tribunali stiano cercando di essere il più coerenti possibile e di seguire il precedente che abbiamo», afferma Huey. «E questo è seguire la scienza: le raccomandazioni dell'American Academy of Pediatrics».

Veronica, l'ex infermiera, ha prevalso nella disputa con l'ex marito. Un giudice ha stabilito che aveva il diritto di scegliere di vaccinare la figlia. Per Caroline, la dottoressa, un giudice ha stabilito che aveva il diritto di vaccinare, ma ha richiesto a entrambi i genitori di incontrare il pediatra con il figlio.

vaccini adolescenti 1

Anche il figlio ha una voce. «La pediatra ha discusso dei rischi e dei benefici di avere il vaccino. Ha chiesto [al ragazzo] se avesse qualche domanda e quali fossero i suoi pensieri», ricorda Caroline. «Ha detto: “Beh, sì, penso che abbia senso averlo”. È stato vaccinato subito dopo la visita».

Caroline non si pente di aver combattuto per far vaccinare suo figlio, nonostante il drenaggio emotivo e finanziario. «È stato come salire sulla cima dell'Everest e scendere dall'altra parte», dice. La successiva comparsa della variante delta più contagiosa ha consolidato la sua convinzione di aver fatto la cosa giusta.