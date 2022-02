QUANDO IL GIOCO SI FA DURO, GLI AMERICANI SCOMMETTONO - PER IL SUPERBOWL DI DOMENICA SERA, 31,5 MILIONI DI AMERICANI PREVEDONO DI PIAZZARE UNA SCOMMESSA, UN NUMERO RECORD - IN TUTTO SARANNO GIOCATI 7,6 MILIARDI DI DOLLARI SULLA PARTITA TRA I LOS ANGELES RAMS E I CINCINNATI BENGALS - MA GLI ATTIVISTI ACCUSANO: "UNA PERSONE SU DUE ALLE PRESE CON UN PROBLEMA DI GIOCO PENSA AL SUICIDIO E UNA SU CINQUE LO TENTA"...

Dagotraduzione da Ap News

Giocatore di azzardo 2

Un record di 31,5 milioni di americani prevede di scommettere sul Super Bowl di quest'anno, secondo le stime pubblicate martedì dal gruppo commerciale nazionale dell'industria del gioco d'azzardo.

L'American Gaming Association prevede che saranno scommessi oltre 7,6 miliardi di dollari sulla partita del campionato di football professionistico fissata per domenica.

Sia la quantità di persone che pianificano di scommettere (aumento del 35% rispetto allo scorso anno) sia la quantità stimata di denaro scommesso (aumento del 78% rispetto allo scorso anno) sono nuovi record.

Giocatore di azzardo 3

Gli scommettitori sono di tutti i tipi: persone che fanno scommesse casuali con amici o parenti, ingressi nei pool degli uffici, scommesse con bookmaker autorizzati e scommesse piazzate con bookmaker illegali.

«Gli americani non sono mai stati così interessati alle scommesse sportive legali», ha affermato Bill Miller, presidente e CEO del gruppo. «La crescita delle opzioni legali in tutto il paese non solo protegge i fan e l'integrità di giochi e scommesse, ma avvisa anche gli operatori illegali che il loro tempo è limitato».

Quando i Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals inizieranno la partita domenica sera nello stadio di casa dei Rams, 30 stati più Washington DC offriranno il gioco d'azzardo legale.

Giocatore di azzardo

Dalla partita dell'anno scorso, 45 milioni di persone in più potranno scommettere sul Super Bowl perché i loro stati hanno legalizzato le scommesse sportive nell'ultimo anno: Arizona, Connecticut, Louisiana, Maryland, North Carolina, North Dakota, South Dakota, Washington, Wisconsin e Wyoming.

L'associazione ha previsto che:

— 18,2 milioni di adulti americani effettueranno scommesse sportive tradizionali online, su scommesse sportive al dettaglio o con un allibratore, con un aumento del 78% rispetto al 2021.

— 18,5 milioni pianificano di scommettere casualmente con gli amici o come parte di una gara a a squadre, in aumento del 23%. L'associazione ha affermato che c'è una certa sovrapposizione tra questi due gruppi.

Giocatore di azzardo 4

— Il 76% afferma che è importante scommettere tramite un operatore legale, con un aumento dell'11% rispetto allo scorso anno.

— Il 55% prevede di scommettere sui Rams, mentre il 45% sostiene i Bengals. Ciò contraddice i dati di numerose scommesse sportive legali individuali che mostrano più scommesse e denaro totale scommesso su Cincinnati finora.

FanDuel, il fornitore ufficiale di quote per l'Associated Press, afferma che il 59% delle scommesse sono su Cincinnati per coprire lo spread di 4 punti come sfavorito. Tra le scommesse moneyline che non prevedono uno spread di punti, il 76% delle scommesse prevede che i Bengals vinceranno la partita a titolo definitivo. Altri bookmaker riportano dettagli simili sulle scommesse ricevute finora.

Il Super Bowl è anche uno dei periodi più pericolosi dell'anno per le persone con problemi di gioco.

Giocatore di azzardo 5

Harry Levant, un difensore della salute pubblica di Filadelfia e un dipendente dal gioco d'azzardo in via di guarigione, è un funzionario del gruppo Stop Predatory Gambling. Ha detto che l'ondata in corso sulle scommesse sportive e numerosi incentivi per convincere le persone a scommettere, ricorda gli sforzi dell'industria del tabacco per convincere le persone a fumare e continuare a farlo.

Ha detto che le scommesse sportive legali stanno alimentando una crisi di salute pubblica in America che coinvolge il gioco d'azzardo problematico. «Una persona su due alle prese con un problema di gioco pensa al suicidio e una su cinque tenterà il suicidio», ha detto. «Io sono uno di quelli su cinque».

Levant ha affermato che il rapido aumento delle scommesse in-game alimenta il desiderio compulsivo di un giocatore d'azzardo di opportunità di scommessa maggiori e più veloci. «Il gioco d'azzardo non è più limitato a chi vincerà la partita», ha detto. «Ora il gioco d'azzardo è su ogni gioco. Falli giocare d'azzardo, continua a inseguire l'azione».