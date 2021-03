11 mar 2021 13:43

QUANDO HANNO DU' SPICCI LI BUTTANO TUTTI SUL MATTONE - ELISABETTA GREGORACI HA IL SUO PICCOLO REGNO DI CEMENTO: DA UNA VISURA CATASTALE AGGIORNATA, LA SHOWGIRL (PER MANCANZA DI SHOW) RISULTA PROPRIETARIA DI DUE IMMOBILI E DI UN NEGOZIO IN CALABRIA, OLTRE ALLA CASA DI MILANO IN ZONA PORTA NUOVA E A UN MEGA APPARTAMENTO A ROMA DI…