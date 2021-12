12 dic 2021 16:36

QUANDO IN ITALIA QUALCUNO STREPITA SULLA LIBERTA' DI PAROLA, MANDIAMOLO A DELHI - IN INDIA L'ENNESIMO SHOW DEL COMICO MUSULMANO MANUWAR FAUQUI È STATO CANCELLATO PERCHÉ “AVREBBE SUSCITATO PROBLEMI DI ORDINE PUBBLICO” – IL COMICO È CONSIDERATO “UNA FIGURA CONTROVERSA” DALLE FORZE DELL’ORDINE: E' FINITO NEL MIRINO DEGLI ESTREMISTI INDU' - E' STATO ANCHE ARRESTATO CON L’ACCUSA DI “AVERE OFFESO DIVINITÀ DEL PANTHEON INDUISTA” – PER LUI SI TRATTA DEL 12ESIMO SHOW SPETTACOLO CANCELLATO NEGLI ULTIMI 2 MESI…