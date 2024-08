QUANDO NON VANNO A FUOCO DA SOLI, GLI AUTOBUS DI ROMA VENGONO INCENDIATI - UN BUS DELL'ATAC, FERMO NELLA RIMESSA DELLA MAGLIANA, ACCANTO A UN CAMPO ROM, È STATO DATO ALLA FIAMME – L'AZIENDA DEI TRASPORTI DELLA CAPITALE FA SAPERE CHE L'INCENDIO È DIVAMPATO DOPO CHE ALCUNE PERSONE, NON ANCORA IDENTIFICATE, SI SONO INTRODOTTE NELLO STABILIMENTO...

(Adnkronos) - A fuoco un autobus dimesso e in via di rottamazione, parcheggiato nella zona della rimessa Atac di Magliana, accanto al campo nomadi. Secondo quanto scrive l'azienda in una nota, l'incendio sarebbe divampato dopo l'intrusione di persone non ancora identificate all'interno dello stabilimento. Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Atac ha fatto sapere che presenterà una denuncia alle Forze dell'ordine.

bus atac a fuoco 1 bus atac a fuoco in via laurentina 4 bus atac a fuoco in via laurentina 2 bus atac a fuoco in via laurentina 1 roma, autobus in fiamme a piazza monte di tai, al torrino 4