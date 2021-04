18 apr 2021 18:20

QUANDO IL PADRONE NON È UN CANE – UNA 35ENNE, ISTRUTTRICE CINOFILA, È MORTA MENTRE CERCAVA DI SALVARE UNO DEI SUOI CANI FINITO IN UN CANALE DI IRRIGAZIONE NON LONTANO DALLA SUA CASA IN PROVINCIA DI PAVIA: L’ANIMALE ERA CADUTO IN ACQUA, LA DONNA HA PROVATO A RECUPERARLO, MA ALLA FINE NON CE L’HA FATTA – A DARE L’ALLARME È STATA LA MADRE CHE HA PRESENTATO DENUNCIA DI SCOMPARSA E…