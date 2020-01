21 gen 2020 19:21

QUANDO LA PASSIONE È UNA PRIGIONE - ARRESTATO ALFREDO MARANDO, PATRON DEL REAL SAN BASILIO, ACCUSATO DI ESSERE A CAPO DI UN'ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI - A INCASTRARLO LA SUA PASSIONE PER IL CALCIO: I CARABINIERI, INFATTI, SAPEVANO BENE CHE NON SI SAREBBE MAI ALLONTANATO NEL WEEKEND DA ROMA PERCHÉ NON POTEVA PERDERSI LA PARTITA CONTRO IL FIDENE…