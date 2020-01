QUANDO LA PATONZA CHIAMA, IL VECCHIETTO RISPONDE – UN 86ENNE SARDO È EVASO DAI DOMICILIARI PER PASSARE UNA SERATA IN UN NIGHT CLUB – L'ALLARME E' SCATTATO QUANDO I CARABINIERI NON LO HANNO TROVATO NELLA SUA ABITAZIONE: LA RICERCA HA PORTATO GLI AGENTI IN UN LOCALE NOTTURNO DOVE L’ANZIANO SE LA SPASSAVA IN COMPAGNIA DI DUE DONNE STRANIERE. COSA RISCHIA ORA

Stefano Rizzuti per "www.fanpage.it"

Ha deciso di passare la sua serata in un night club, nonostante i suoi 86 anni. E già questa passione, considerando l’età, può sembrare quantomeno particolare. Il problema principale, però, è un altro: l’anziano uomo, infatti, in quel night club non doveva esserci, perché sarebbe dovuto essere agli arresti domiciliari per ricettazione.

Ma l’uomo è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Valledoria, nel sassarese, nel night club. A tradirlo, quindi, la sua passione per la vita notturna. Grazie alla quale i carabinieri lo hanno rintracciato. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine da parte dei militari della radiomobile guidata dal tenente Giovanni Mulas. L’uomo trovato nel night club è nato nel 1933.

La notizia riguardante l’86enne è stata riportata dalla Nuova Sardegna. L’anziano è stato bloccato mentre era in compagnia di due donne straniere. Ora, per lui, il rischio è quello di finire in carcere con l’accusa di evasione.

I fatti risalgono a qualche giorno fa e l’uomo è poi comparso davanti al giudice per la convalida del fermo. Per il momento, considerando anche l’età avanzata del protagonista di questa vicenda, il giudice ha disposto una nuova applicazione dei domiciliari. Ma il rischio del carcere rimane concreto.

L’86enne, infatti, dovrà affrontare il processo per aver lasciato la propria casa, in cui era ai domiciliari e dove sarebbe dovuto stare recluso. In ogni caso, considerando l’anzianità dell’uomo, è difficile che finisca realmente in carcere. L’86enne aveva già chiesto l’affidamento ai servizi sociali come misura alternativa ai domiciliari.

