QUANDO RENZI INCONTRO’ EVA KAILI - MATTEUCCIO A FINE LUGLIO ERA AL “FOUR SEASON” DI ATENE (PREZZO MEDIO 2.500 EURO A NOTTE) PER UN INCONTRO UFFICIOSO E MOLTO RISERVATO CON IL SUO GRANDE AMICO MOHAMMED BIN SALMAN. CON LUI C’ERANO VARI LEADER EUROPEI, TRA CUI LA VICEPRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO EVA KAILI, ACCUSATA DI AVER PRESO TANGENTI DAL QATAR - IN CHE RUOLO RENZI HA PARTECIPATO A QUESTI INCONTRI? DI COSA HA PARLATO CON IL PRINCIPE SAUDITA? AVRA' FATTO DUE CHIACCHIERE ANCHE CON EVA KAILI?

Estratto dell’articolo di Emiiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian per “Domani” - 08 settembre 2022

[…] ad Atene Renzi non doveva partecipare a cda, né fare conferenze e interviste sul futuro «rinascimento» dell’Arabia. Non ha preso gettoni né consulenze per eventi ufficiali.

Il senatore ha incontrato in segreto il principe, e ha avuto rendez vous con il primo ministro albanese Edi Rama, con il capo del governo del Montenegro Dritan Abazovic (recentemente sfiduciato), il ministro dell’Energia saudita, il vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas, quello del parlamento di Strasburgo Eva Kaili e, ovviamente, il premier di casa Mitsotakis. Anfitrione al Four Seasons era anche il ricchissimo Theodore Kyruakou, classe 1974 e proprietario del gruppo Antenna, il più grande colosso mediatico della Grecia.

In che ruolo Renzi ha partecipato agli incontri con personaggi pubblici di questa leva? Di cosa si è parlato durante i pranzi a tavola con il principe accusato di aver dato l’ordine di aver ammazzato giornalisti dissidenti (su tutti Jamal Khashoggi, ucciso dai sauditi su ordine, dice la Cia, di bin Salman), politici e imprenditori nel bel mezzo della crisi energetica e della guerra tra Russia e Ucraina? E come mai nessuno dei partecipanti – a parte Mitsotakis – ha dato notizia della loro presenza nell’albergo di lusso affittato per giorni da bin Salman?

