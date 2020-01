QUANDO LA SFIGA TI INSEGUE NON CI PUOI FARE NULLA - ESPLODE UNA FABBRICA CHIMICA, MUORE UN UOMO A DUE CHILOMETRI: ERA TRANQUILLO A CASA SUA QUANDO UN PEZZO DI METALLO ''SPARATO'' DALL'IMPIANTO HA COLPITO IL PIANO DI SOPRA DEL PALAZZO, CHE GLI È CROLLATO ADDOSSO - A PROPOSITO DI INCIDENTI FOLLI: 60 FERITI PER UN AEREO DELTA CHE SCARICA MIGLIAIA DI LITRI DI CARBURANTE SOPRA SEI SCUOLE DI LOS ANGELES, INFRANGENDO LE REGOLE PREVISTE IN CASO DI EMERGENZA IN VOLO (VIDEO)

ESPLOSIONE DEL PETROLCHIMICO A TARRAGONA

SPAGNA: 3 I MORTI DOPO L'ESPLOSIONE NELLA FABBRICA CHIMICA

(ANSA-AFP) - E' salito a tre il numero dei morti in seguito all'esplosione di ieri sera in uno stabilimento chimico a Tarragona, nel nord-est della Spagna. Uno dei dipendenti della fabbrica è deceduto oggi in ospedale in seguito alle gravi ustioni riportate. Centinaia di vigili del fuoco sono stati mobilitati tutta la notte per controllare l'incendio, che è iniziato martedì sera poco prima delle 19.

ESPLOSIONE DEL PETROLCHIMICO A TARRAGONA

La prima vittima è morta all'interno di un edificio in una città vicino al parco industriale, che è crollato a causa dell'onda d'urto provocata dall'esplosione. La seconda è morta in ospedale. Si contano anche sette feriti. L'emergenza sul luogo dell'esplosione è definitivamente rientrata questo pomeriggio. Il responsabile dell'azienda, i cui prodotti sono utilizzati per liquidi antigelo, deumidificatori, detergenti e cosmetici, ha reso noto che le cause dell'esplosione non sono ancora note.

ESPLOSIONE IN FABBRICA CHIMICA A TARRAGONA

Da Reuters - Un grosso pezzo di metallo è stato ''sparato'' dallo stabilimento chimico di Tarragona a due chilometri di distanza, colpendo un edificio in modo così forte da far crollare un piano intero addosso a un uomo che si trovava all'interno, uccidendolo.

LOS ANGELES: UN AEREO DISPERDE CARBURANTE IN VOLO, FINISCE SU SEI SCUOLE, 60 FERITI

Da www.hdblog.it

È stata una giornata di scuola decisamente fuori dall'ordinario per gli alunni di alcuni istituti di Los Angeles, che nella mattinata di oggi, mentre si trovavano in cortile, sono stati "innaffiati" da una pioggia di carburante proveniente dal cielo.

IL PUNTO IN CUI E STATO SCARICATO IL CARBURANTE

A scaricarlo è stato un Boeing 777-200, che si stava preparando ad effettuare un atterraggio di emergenza nell'aeroporto internazionale della città, a qualche chilometro dalle scuole. Il volo passeggeri della Delta Airlines in realtà era decollato proprio da lì per dirigersi in Cina, a Shanghai, ma a pochi minuti dalla partenza aveva riscontrato un problema al motore che l'aveva costretto a fare ritorno allo scalo di partenza.

AEREO SCARICA CARBURANTE

Dunque, iniziate le manovre di emergenza, il velivolo ha scaricato il carburante: un'azione consentita, in questi frangenti, per perdere peso; ma solo in aree designate e ad alta quota, come stabiliscono le regole dell'aviazione. Un passante ha immortalato la scena, caricando poi il video su Youtube.

L'incidente ha coinvolto una sessantina di persone, tra cui una ventina di bambini di cinque scuole elementari e una scuola superiore, che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per irritazione alla pelle e problemi respiratori. I problemi tuttavia sono stati circoscritti e le scuole domani apriranno normalmente. La Federal Aviation Administration ha aperto un'indagine sull'accaduto.

LOS ANGELES RICOPERTI DI KEROSENE LOS ANGELES RICOPERTI DI KEROSENE