QUANDO SI DICE BERE DA BRAVO CRISTIANO – IKEA NON SI LASCIA SCAPPARE L’OCCASIONE PER FARE SOLDI SULLA SCENEGGIATA DI RONALDO E LA COCA COLA E LANCIA SUL MERCATO UNA BOTTIGLIA DI VETRO DAL NOME “CRISTIANO”: PER POCO PIÙ DI UN EURO VI POTETE PORTARE A CASA LA BOTTIGLIA CHE È “DESTINATA A CONTENERE SOLO ACQUA” (PERCHÉ SE CI METTIAMO DENTRO SUCCO DI FRUTTA CHE SUCCEDE?) – E LA CERES SPERNACCHIA IL GIOCATORE CON… - VIDEO

Da "www.tag43.it"

cristiano ronaldo 1

Sponsor caccia sponsor. La battaglia ingaggiata da Cristiano Ronaldo contro la Coca-Cola agli Europei, e imitata da altri calciatori durante le conferenze stampa (leggi Manuel Locatelli), trova a sua volta uno sponsor di peso: Ikea. Il marchio svedese infatti ha lanciato sul mercato “CRISTIANO” una semplice bottiglia in vetro. Ma attenzione: questa bottiglia è diversa da tutte le altre che si trovano sugli scaffali, per intenderci le KORKEN (1 euro e 50 quella da un litro, 1 euro quella da mezzo) perché è destinata a contenere solo acqua: «Reusable bottle for water only», è l’indicazione precisa. «Drink water, sustainably», si legge invece sul post Instagram di Ikea Canada. Il prezzo? 1,99 dollari canadesi, poco meno di un euro e 40.

Un prezzo più che onesto, non c’è che dire. Soprattutto se confrontato con quello delle bottiglie (piene, però) di Evian griffate Chiara Ferragni. Dedicate sicuramente a un target molto più alto di quello Ikea, le confezioni fecero comunque discutere. Una 75 cl con stampato l’occhietto stilizzato costava 8 euro. Per risparmiare si poteva optare per il set da 12 a 72,50 euro. A giocare con il gesto di Ronaldo è stata anche la Ceres (o, meglio, il social media manager) che a CR7 ha lanciato una sfida: «Prova a togliercele da davanti. Dai, prova».

meme cristiano ronaldo coca cola

Gli ammutinati della Coca Cola

Il gesto di Ronaldo, che aveva spostato la bottiglietta di Coca Cola sponsor del torneo, dal tavolo delle conferenze stampa, era costato caro al colosso del beverage che ha accusato in Borsa perdite intorno all’1,6 per cento (molto meno dei 4 miliardi di cui si era parlato all’inizio). La Uefa, dal canto suo, ha comunicato che non prenderà alcun provvedimento nei confronti del cinque volte pallone d’oro. «Ai giocatori, all’arrivo per le conferenze, vengono offerte acqua, Coca Cola e Coca Cola senza zucchero», scrive in una nota. «Tutti sono liberi di avere le loro preferenze in materia di bevande». Chissà se in futuro sulle tavole, in bella mostra, non comparirà la spartana CRISTIANO.

la bottiglia d'acqua cristiano di ikea cristiano ronaldo 2 Cristiano Ronaldo 2 Cristiano Ronaldo 4 Cristiano Ronaldo cristiano ronaldo toglie la coca cola la pubblicita' della ceres ispirata a cristiano cristiano ronaldo 3