2 - NOVANTENNE VIOLENTATA PER VENDETTA, FERMATO UN 19ENNE

Floriana Rullo per il "Corriere della Sera"

Violentata solo per vendetta. Per punirla perché lei aveva avuto il coraggio di denunciarlo, dopo un tentato furto nella sua abitazione. A rendere ancora più drammatica la storia il fatto che la vittima è una donna di 91 anni, ancora autosufficiente e perfettamente lucida che, nonostante l' età, viveva da sola nella sua villetta alla periferia est di Asti.

Una casa con giardino acquistata con i risparmi di una vita in cui la donna da qualche anno, da quando era rimasta vedova, aveva deciso di continuare a vivere in solitudine.

Una decisione di cui era a conoscenza Euro Seferovic, 19 anni, che risiede nel campo nomadi astigiano e ha un passato di reati contro il patrimonio.

Per lui rubare in quell' abitazione era un colpo facile da mettere a segno. Per questo aveva tentato di entrare nell' abitazione per portare via i monili che la donna custodiva. Ma da quel primo tentativo il 19enne non solo era tornato a mani vuote, ma la vittima era anche riuscita a riconoscerlo e denunciarlo.

Così il giovane ha deciso di vendicarsi. Il 20 maggio scorso è tornato in quella casa. Dopo essere entrato dal giardino e aver sfondato la porta finestra con una grossa ascia ha assalito la donna alle spalle mentre lei era in cucina. Prima le ha strappato gli orecchini, regalo di fidanzamento del marito deceduto, poi le ha sfilato la fede nuziale. Infine, non contento di tanta brutalità, l' ha spinta nella camera da letto dove l' ha violentata.

Prima di fuggire si è poi ripulito le mani in carte e documenti. Uno sbaglio che gli è stato fatale: le sue impronte, insieme con l' analisi del liquido seminale hanno reso possibile la sua identificazione.

Era stata proprio la donna, una volta rimasta sola, a chiedere aiuto alle forze dell' ordine. «Sono stata violentata» ha raccontato sotto choc alla polizia. Spaventata è stata subito accompagnata al Pronto soccorso dell' ospedale di Asti dove, dopo la visita dei medici, gli agenti hanno raccolto la sua testimonianza. Le immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate in tutto il quartiere astigiano hanno fatto il resto. Tra i frame c' erano anche quelli del tentativo di fuga dell' anziana per sottrarsi al giovane, che poi la afferra alle spalle e la riporta dentro casa.

Gabriele Fiz, il pubblico ministero della Procura astigiana che sta coordinato le indagini, ha chiesto e ottenuto l' arresto per Euro Seferovic. Il giovane, accusato di furto e violenza sessuale, è stato trasferito nel carcere delle Vallette nella sezione «sex offender». La 91enne, che per fortuna non ha riportato gravi lesioni fisiche, ha lasciato la sua villetta. «Non tornerò mai più in quella casa» ha detto scossa agli agenti che la consolavano.

