QUANDO SI DICE ESSERE IN SINTONIA - IN CALIFORNIA DUE GEMELLE OMOZIGOTE RIMASTE INCINTA A POCA DISTANZA HANNO PARTORITO LO STESSO GIORNO - UNA DELLE DUE AVEVA PROGRAMMATO UN CESAREO, MENTRE ALL'ALTRA SI SONO ROTTE IMPROVVISAMENTE LE ACQUE - "SIAMO CRESCIUTE IN UNA FAMIGLIA IN CUI I NOSTRI GENITORI HANNO DOVUTO DEDICARE MOLTO DEL LORO TEMPO A NOSTRA SORELLA MINORE, AFFETTA DA UNA RARA MALATTIA..."

Dagotraduzione dal Washington Post

Erin Cheplak e Jill Justiniani con i figli

Le sorelle gemelle omozigote Erin Cheplak e Jill Justiniani hanno scherzato durante le loro gravidanze sul fatto che avrebbero partorito lo stesso giorno. Non avrebbero mai pensato che sarebbe successo davvero. Ma poi, all'improvviso, è successo.

«Questo non è più uno scherzo», ha detto Cheplak a sua sorella al telefono, poco prima delle 9:00 del 5 maggio, la data del taglio cesareo programmato di Justiniani. «Mi si sono rotte le acque».

A poche ore di distanza, le sorelle gemelle hanno dato alla luce i loro figli primogeniti in fondo al corridoio l'una dall'altra presso l'ospedale Kaiser Permanente di Anaheim, in California.

Erin Cheplak e Jill Justiniani appena nate

Ma non solo i bambini sono nati lo stesso giorno nello stesso ospedale, ma anche le loro misurazioni corrispondevano. I ragazzi - il figlio di Justiniani Oliver e il figlio di Cheplak Silas - pesavano ciascuno 3,3 kg alla nascita. Erano anche lunghi 50 centimetri ciascuno.

Sebbene il momento fortuito delle nascite dei loro figli sia stato scioccante per le sorelle, in qualche modo, hanno detto, era normale. Per tutta la vita, le gemelle di 30 anni - che vivono entrambe a Yorba Linda, in California, a circa due miglia di distanza l'una dall'altra - sono state su percorsi paralleli.

«Abbiamo sempre fatto tutto insieme», ha detto Cheplak. «È stato fantastico poter vivere insieme la vita in ogni fase. Siamo davvero le migliore amiche l'una dell'altra».

Mentre crescevano a Brea, in California, tutti i loro hobby e interessi si allineavano, e quando sono diventate adulte, hanno condiviso anche le attività professionali. Hanno studiato kinesiologia e poi hanno completato lo stesso programma di master in terapia occupazionale presso la California State University, Dominguez Hills.

Justiniani con il marito e il figlio

Ora lavorano nello stesso ambulatorio di terapisti pediatrici. Le loro scrivanie sono fianco a fianco. Spesso si portano il pranzo a vicenda.

Le sorelle si sono sposate a circa un anno di distanza e sono rimaste incinte a soli otto giorni l'una dall'altra - il che, hanno detto, non era pianificato.

Justiniani e suo marito, Ian, stavano cercando di avere un bambino da quasi un anno quando finalmente hanno ottenuto un risultato positivo la mattina della celebrazione del matrimonio posticipato di Cheplak nell'agosto 2021.

«Stavamo sperando e pregando», ha detto Justiniani, che aveva subito un aborto spontaneo alcuni mesi prima.

Dieci giorni dopo, durante la sua luna di miele alle Maldive con suo marito Zach, Cheplak ha notato che aveva un olfatto accresciuto, a volte un sintomo precoce della gravidanza. Ha fatto un test a casa ed è risultato positivo.

Cheplak con il marito e il figlio

«Stavamo piangendo insieme al telefono», ha detto sua sorella.

Anche se la notizia era inaspettata sembrava giusta: «Avevo solo la sensazione che avrebbe funzionato, che saremmo state entrambe incinta».

Passare insieme gli alti e bassi della gravidanza è stato naturale date le loro vite sincronizzate. Inoltre ha fornito loro un sacco di comfort. «Dato che queste gravidanze erano le nostre prime, c'era così tanto sconosciuto», ha detto Cheplak.

Al di là del loro DNA condiviso, le sorelle credono di avere un legame particolarmente forte a causa della loro infanzia. Avevano una sorella minore, Allison, nata con una malattia genetica rara e pericolosa per la vita chiamata Sialidosi. È morta all'età di 12 anni quando le gemelle ne avevano 18.

Erin Cheplak e Jill Justiniani incinta

«Siamo cresciute in una famiglia in cui i nostri genitori hanno dovuto dedicare molto del loro tempo ad Allison», ha detto Cheplak. «Jill e io ci siamo davvero legate in quei momenti».

L'esperienza della loro sorella minore è anche ciò che ha spinto le gemelle a sviluppare una passione condivisa per la terapia occupazionale, poiché hanno assistito in prima persona a come un terapista occupazionale ha aiutato Allison.

«Sento davvero che nostra sorella minore ci guida nel nostro lavoro ogni giorno», ha detto Justiniani. «Ci ha plasmato in quello che siamo oggi».

Sono al fianco l'una dell'altra in ogni ostacolo e anche nei momenti felici. Come durante la loro rivelazione di genere condivisa il 27 novembre, quando hanno scoperto che entrambe aspettavano un maschio.

Erin Cheplak e Jill Justiniani incinta 2

«Speravamo fossero dello stesso sesso, ma non eravamo davvero sicure», ha detto Justiniani. «Quindi, quando abbiamo fatto scoppiare i nostri palloncini di rivelazione di genere e abbiamo visto un mucchio di blu, eravamo felici».

Tuttavia, non avrebbero mai previsto che avrebbero partorito lo stesso giorno. Anche se hanno scherzato sull'idea, sapevano che le possibilità erano scarse - e ancora di più quando Justiniani ha scoperto che suo figlio era in posizione podalica e che avrebbe dovuto programmare un taglio cesareo.

Lei e Ian hanno scelto il 5 maggio, Cinco de Mayo, che era la festa preferita del padre di Ian. Gli è stata diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) ed è morto a gennaio, ha detto Justiniani. Il 5 maggio è diventato ancora più importante quando le acque di sua sorella si sono rotte quella mattina, più di una settimana prima della sua data di scadenza, il 15 maggio.

Erin Cheplak e Jill Justiniani dopo il parto con i mariti

Cheplak si è precipitato in ospedale e Justiniani è arrivata poco dopo. Con un altro colpo di fortuna, l'operazione di Justiniani è stata ritardata di alcune ore, quindi lei e suo marito hanno potuto essere nella sala parto di Cheplak. L'hanno calmata durante le contrazioni intense e dolorose.

«Non solo ho avuto il sostegno di mio marito, ma ho anche avuto mia sorella e Ian», ha detto Cheplak. «Era come un film».

La storia delle sorelle si è diffusa rapidamente in tutto l'ospedale, deliziando il personale e i pazienti. Alice Lau, un ostetrico-ginecologo della Kaiser Permanente che si è occupata delle cure prenatali di entrambe le gemelle, è rimasta sbalordita dal fatto che le sorelle stessero partorendo contemporaneamente.

Erin Cheplak e Jill Justiniani con i figli 2

«Non riuscivo davvero a crederci», ha detto. «Non ho mai visto due gemelli partorire lo stesso giorno e non credo che lo rivedrò mai più».

«Ha reso la mia giornata, la mia settimana e il mio anno super», ha aggiunto Lau. «Questa è una notizia fantastica e ci ricorda che i miracoli accadono ancora».

Quando Cheplak stava per ricevere un'epidurale, Justiniani è stata portata in sala operatoria per il suo taglio cesareo. Suo figlio, Oliver, è nato alle 18:39.

Mentre la notte passava e Cheplak era ancora in travaglio, «le infermiere dicevano, “dai piccolo, hai una scadenza!”» ha raccontato Cheplak. «Mi ha dato la motivazione per continuare a spingere». Poi, appena in tempo, Silas è arrivato alle 23:31. L'intero ospedale è esploso in festa.

Oliver e Silas

«È stato fantastico», ha detto Justiniani.

I ragazzi hanno già avuto incontri di gioco quotidiani e, anche se non sono fratelli, le loro madri sono certe che avranno sempre un legame gemellare l'uno con l'altro.

«Siamo così entusiaste che potranno vivere un'esperienza simile alla nostra e affrontare tutti i viaggi della vita insieme», ha detto Cheplak. «Il gemellaggio continua».