QUANDO SI DICE SCOPARE COME UN CONIGLIO – IL PORNOATTORE JOHNNY SINS ("IL PELATO DI BRAZZERS") HA RIVELATO QUAL È STATA LA SCENA DI SESSO PIÙ IMBARAZZANTE DELLA SUA CARRIERA: “MI HANNO FATTO INDOSSARE UN COSTUME DA CONIGLIO E HANNO FATTO UN BUCO PER IL PENE. AVEVO CALDO ED ERA LOGISTICAMENTE COMPLICATO PERCHÉ NON POTEVO VEDERE COSA SUCCEDEVA LÌ SOTTO. SE L’UCCELLO USCIVA NON SAPEVO DOVE INFILARLO…” – FOTO HARD

DAGONEWS

johnny sins porn

Il pornoattore Johnny Sins ha raccontato qual è stata la scena di sesso più imbarazzante della sua carriera, rivelando che in 14 anni non gli era mai capitato nulla di più folle e più strano.

In vista di Sexpo Melbourne 2019, la star del cinema per adulti ha raccontato di aver girato un film per gli amanti del porno “peloso”: «Ho dovuto vestirmi con un costume da coniglio, hanno fatto un piccolo buco per il mio pene. È stata la cosa più strana e più folle e non avrei mai voluto.

johnny sins savannah stern

Avrei dovuto saperlo che c'era qualcosa di strano perché mi davano 200 dollari in più rispetto alla mia solita tariffa. Avevo caldo ed era logisticamente complicato perché non potevo vedere cosa stava succedendo lì sotto. Se il pene cadeva non avevo idea di come rimetterlo dentro. Ora, quando vedo quelle persone vestite con questi abiti, penso che non è affatto divertente».

johnny sins 4

Sins ha detto che gli uomini spesso pensano che il suo lavoro sia facile, ma lui rivela: «Non si tratta solo di fare sesso con qualcuno con cui si desidera fare sesso, raramente si può scegliere; hai una sceneggiatura da memorizzare; ci sono tonnellate di persone in giro e a volte stati sul set 10 ore al giorno.

johnny sins twitter

Puoi farlo o non puoi; non c'è nessuna via di mezzo, ed è per questo che ci sono così pochi ragazzi nel settore. Ma adoro il mio lavoro, non ho rimpianti. Se potessi, rifarei tutto da capo». E a chi gli chiede qual è la formula magica per fare il suo lavoro dice: «Affidabilità, simpatia sul set... e un grande pisello».

johnny sins 4 johnny sins 2 johnny sins 1 johnny sins 3

johnny sins depilazione johnny sins 2 johnny sins johnny sins selfie johnny sins brazzers johnny sins 5