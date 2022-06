3 giu 2022 17:19

QUANDO SI PARLA DEI BRITANNICI, MOSCA HA SEMPRE UN PO' DI VELENO DI SCORTA (NO, NON CI RIFERIAMO AL POLONIO) - SECONDO LA TV DI STATO RUSSA, L'OBIETTIVO DELLE CELEBRAZIONI PER IL GIUBILEO DI PLATINO DELLA REGINA "E' DISTOGLIERE L'ATTENZIONE DAI FESTINI DI DOWNING STREET" - L'IRONIA DEI PRESENTATORI DEL TELEGIORNALE: "IL REGNO UNITO, CHE DOPO LE SANZIONI CONTRO LA RUSSIA SI STA PREPARANDO PER LE INTERRUZIONI DI CORRENTE, HA TROVATO I SOLDI PER UN'OPULENTA CELEBRAZIONE"... - VIDEO