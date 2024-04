QUANDO SI SCOPRE CHE IL SESSO E' L'ULTIMO DEI PENSIERI – I CINQUE PRINCIPALI MOTIVI CHE SPINGONO A RIFIUTARE IL PARTNER E LE SOLUZIONI PER NON FAR DIVENTARE LA VITA SESSUALE UN DESERTO – TRACEY COX: LA STANCHEZZA NON È UNA SCUSA E PUÒ ESSERE SUPERATA: FARE SESSO ELIMINA LO STRESS E AVERE UN ORGASMO RILASSA – SE IL RAPPORTO A LUNGO ANDARE DIVENTA RIPETITIVO E ANNOIA? PROVA A DEDICARE UN MESE AL SESSO ORALE SENZA PENETRAZIONE..

DAGONEWS

sesso a natale 2

Sei stanca. Irritabile. Hai appena messo a letto i bambini e sei pronta per goderti i primi cinque minuti di riposo di tutto il giorno. È esattamente in quel momento che si scopre che il sesso è l’ultimo dei pensieri.

A volte è dovuto a un malanno passeggero. In altri casi si tratta di altre ragioni che portano a respingere il partner. A delineare quali sono i cinque principali motivi di rifiuto è Tracey Cox, che svela quali sono le cause che possono portare a non voler far sesso e come intervenire per evitare di trasformare la propria vita intima in un deserto.

sesso in auto 9

Sei stanca.

Quando il corpo è veramente esausto, il nostro desiderio di sesso si spegne per conservare la poca energia che ci è rimasta per i bisogni essenziali, come pompare il sangue nel nostro corpo.

In questo scenario, è saggio parlare con il partner e dire che si tratta di una chiusura temporanea e non uno stato permanente. Ma se non si tratta di una stanchezza che non ti lascia tenere gli occhi aperti bisogna riflettere sul fatto che fare sesso offre tutti i tipi di benefici.

sesso

Il sesso non solo ti dà energia, ma avere un orgasmo ti farà dormire meglio dopo. Ti fa sentire più connesso al tuo partner e riduce i livelli di stress, facendoti sentire più tranquilla (un altro motivo comune per cui le persone dicono di no al sesso è perché sono stressati, dimenticando che il sesso è un ottimo antistress).

sesso

Il sesso regolare innesca il rilascio di ossitocina, testosterone e dopamina, sollevando la libido e facendoti desiderare di coccolare il tuo partner. Il sesso è un antidepressivo naturale, ma soprattutto ti renderà felice.

Il verdetto: dipende.

Avete litigato.

C’è chi sostiene che fare sesso sia un rimedio e un modo efficace per fare pace. In alcuni casi è vero: ti renderà più dolce e ti farà affrontare meglio la discussione. Ma se sei tanto arrabbiata da non sopportare di avere a che fare con il partner è meglio astenersi.

sesso tantrico 9

Se si è addirittura furiose è meglio prendersi un po’ di tempo per sé. Tutto dipende dal grado di incazzatura. La rabbia può certamente agire da afrodisiaco, ma bisogna fare attenzione.

Il verdetto: sì, se non sei troppo arrabbiata.

Sei annoiata dal sesso ripetitivo.

Non c'è sesso migliore del sesso noioso? Assolutamente falso. In questi casi è meglio prendersi una pausa dal sesso, parlarne e adottare dei metodi per ravvivare la passione. Pensate di dedicare un mese all’astinenza. Poi un mese al sesso orale senza la penetrazione. Infine dedicati a far raggiungere l’orgasmo al partner in diversi modi.

sesso tantrico 8

Il verdetto: avere un piano

Non sei sicura.

Non puoi avere un grande sesso se la tua relazione è a brandelli, soprattutto se la persona con cui vivi non è più tua amica, ma è il nemico. Perché dovresti aprire il tuo cuore - o le gambe - a una persona così? In questi casi ciò che scatta è il risentimento cronico che si fa spazio lasciando il posto alla frustrazione e alla delusione, che sfociano in un inferno coniugale.

sesso tantrico 7

In questi casi è probabile che ci siano problemi fuori dalla camera da letto che ti hanno portato a questo punto. Ripensa a quando hai iniziato a sentirti in questo modo e individua la causa. Se provi risentimento da lungo tempo, prendi un appuntamento da un buon terapista.

Il grande sesso può risolvere molte cose ma è impossibile avere rapporti sessuali sani se c’è risentimento verso il compagno di vita. Metti a posto la tua relazione.

sesso e cuore

Il verdetto: un preciso no.

Dolori.

Qualsiasi dolore si manifesti durante il sesso ti dovrebbe portare a interrompere i rapporti fino a quando non avrai trovato la causa del problema. Le cause possono essere tante. Il più comune è che non sei sufficientemente eccitata. I preliminari non sono un lusso, è essenziale assicurarsi che la vagina sia lubrificata.

Ma ci possono essere problemi più seri come il vaginismo o, se sei in menopausa, un assottigliamento del rivestimento vaginale e la secchezza vaginale. Molti di questi problemi sono curabili, altri - come quelli che si manifestano in menopausa - possono essere più complicati.

sesso 3

Se è così, ricorda che non hai bisogno della penetrazione per goderti del buon sesso: il clitoride è fuori dalla vagina ed è da lì che provengono gli orgasmi.

Il verdetto: mai fare sesso se senti dolore.

sesso cimitero 3 sesso 1 sesso al buio 1 sesso 9 sesso 8 sesso 10 sesso 11 sesso 12 sesso 2 sesso 3 sesso 4 sesso 5 sesso 6 sesso 7 sesso 2