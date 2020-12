29 dic 2020 09:34

QUANDO I TEDESCHI SEMBRANO ITALIANI - NONOSTANTE ABBIA AVUTO PIÙ DOSI DI OGNI ALTRO PAESE IN EUROPA, LA GERMANIA HA AVUTO QUALCHE PROBLEMINO NEL VAX-DAY: MILLE FIALE SONO ANDATE BUTTATE PERCHÉ I CONTENITORI FRIGO IN CUI ERANO STATE TRASPORTATE NON ERANO ALLA TEMPERATURA NECESSARIA - NON SOLO: A OTTO DIPENDENTI DI UNA RSA SONO STATE INIETTATE PER ERRORE 5 DOSI A TESTA…