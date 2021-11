QUANDO TOCCANO LA FAMIGLIA, SALTA OGNI CONTEGNO REALE - LA REGINA ELISABETTA SI È INVIPERITA CON LA BBC CHE MANDERA' IN ONDA UN DOCUMENTARIO SUGLI SCAZZI TRA WILLIAM E HARRY: L’EMITTENTE HA RICEVUTO TRE LETTERE DA BUCKINGHAM PALACE, MA SI È RIFIUTATA DI ABBASSARE LA TESTA DI FRONTE AI WINDSOR CHE ORA MINACCIANO DI NON COLLABORARE PIÙ CON IL GIGANTE MEDIATICO – NEL DOCUMENTARIO VIENE MESSA IN DUBBIO LA SALUTE MENTALE DI HARRY E LA GELOSIA DI KATE NEI CONFRONTI DI MEGHAN. E DELLA DUCHESSA… - VIDEO

Paola De Carolis per il "Corriere della Sera"

meghan markle, principe harry, la regina elisabetta, carlo e william

Un documentario in due puntate sul rapporto tra William e Harry e tra i principi e la stampa ha inasprito le relazioni tra i Windsor e la Bbc, tanto che la famiglia reale, stando ai giornali, minaccia di non collaborare in futuro con il gigante mediatico britannico. A sentire il Mail on Sunday, i reali hanno chiesto di vedere e approvare i filmati prima che vengano trasmessi. La Bbc ha rifiutato e da Buckingham Palace sono arrivate tre lettere di reclamo: una dall'ufficio della regina, una firmata dall'erede al trono Carlo e la terza dal principe William. La sovrana sarebbe rattristata e delusa dalla decisione di esplorare quella che rimane una ferita aperta a palazzo, ovvero la decisione di Harry di allontanarsi dal casato e di crearsi una nuova vita negli Usa.

bbc

Il documentario promette inoltre di evidenziare la guerra di parole se non proprio tra i due figli di Diana almeno tra i rispettivi entourage che, con insinuazioni e battute, avrebbero cercato di screditarsi a vicenda. Di Harry è stata messa in dubbio la salute mentale. Di Kate? È gelosa di Meghan. E Meghan...Di Meghan è stato detto di tutto, anche che negli Stati Uniti punti alla presidenza e che il matrimonio con il principe non è stato che una manovra per guadagnare un nuovo ruolo e anche maggiore visibilità.

elisabetta ii, meghan, harry, william e kate

Per capire se il programma della Bbc contenga effettivamente rivelazioni che potrebbero dimostrarsi dannose per i Windsor bisognerà attendere la proiezione stasera della prima parte e a dicembre della seconda. Sicuramente la presa di posizione dei tre reali più importanti lascia intendere la severità con la quale Buckingham Palace ha giudicato il progetto. È fresco, tra l'altro, il ricordo del duro attacco di William, appena sei mesi fa, sul caso di Martin Bashir e il modo in cui il giornalista convinse la principessa Diana, nel 1995, a rilasciare un'intervista fiume a «Panorama».

lady diana martin bashir 2

«Provoca una tristezza indescrivibile sapere che le mancanze della Bbc contribuirono in modo significativo ad accrescere la paura, la paranoia e l'isolamento di mia madre». Il principe sottolineò che se la Bbc avesse preso sul serio ed esaminato a fondo le rimostranze presentate già ai tempi della trasmissione, Diana avrebbe saputo, prima di morire, di essere stata vittima di un imbroglio, «da parte dei vertici della Bbc. In quanto tv pubblica, la Bbc ha con i reali qualcosa di più di un rapporto istituzionale, come dimostrato recentemente dai cinque programmi dedicati all'iniziativa ecologica di William, il premio Earthshot.

principe harry memories 4

Allo stesso tempo il documentario conteso è stato affidato a Amol Rajan, un giornalista repubblicano che, nonostante le sue vedute personali, si atterrà sicuramente alla regola sull'imparzialità che è tra i precetti fondamentali del gigante mediatico. È questa regola - che vieta anche ai commentatori di esprimere opinioni che potrebbero essere considerate di parte e nel rispetto della quale sono stati predisposti corsi obbligatori per i giornalisti - che ha portato alcuni mostri sacri della Bbc a infilare la porta: l'ultimo, il presentatore Andrew Marr lascia dopo 30 anni per - ha detto - ritrovare la propria voce.

la regina elisabetta 2

bbc

il principe william condanna l'intervista di lady diana alla bbc 1 regina elisabetta con il bastone 3 lady diana, william e harry LADY DIANA MARTIN BASHIR 4 LADY DIANA MARTIN BASHIR diana insieme a martin bashir lady diana martin bashir 1 regina elisabetta principe carlo Il principe William alla BBC 2 regina elisabetta e il principe carlo 1 il principe william ai funerali di diana REGINA ELISABETTA il principe william condanna l'intervista di lady diana alla bbc 2 LA REGINA ELISABETTA E MEGHAN E HARRY la regina elisabetta Regina Elisabetta La regina Elisabetta 2 principe harry memories 3