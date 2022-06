19 giu 2022 12:17

QUANDO GLI UOMINI SONO PEGGIO DELLE BESTIE - IN SIBERIA UN GRUPPO DI MINATORI HA UCCISO UN ORSO ATTIRANDOLO IN UNA TRAPPOLA E FACENDOLO SALTARE IN ARIA - GLI UOMINI HANNO PIAZZATO UNA CIOTOLA PIENA DI PRELIBATEZZE SOPRA A UNA BOMBA. POI HANNO ASPETTATO CHE L'ANIMALE SI AVVICINASSE: "E' BELLO, PREPARATI", SI SENTE DIRE NELLE RIPRESE - I FUNZIONARI DELLA YAKUTIA DA TEMPO DENUNCIANO LE BRUTALITA' DEI MINATORI CHE... - VIDEO