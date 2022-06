QUANDO LA VERA BESTIA E’ LA PADRONA – A VERONA UN CANE MUORE NELL’AUTO DOPO ESSERE STATO LASCIATO SOTTO IL SOLE COCENTE DA UNA TRENTENNE CHE SE NE ERA ANDATA IN PISCINA - DOPO LA SEGNALAZIONE DI UN PASSANTE SONO INTERVENUTI I VIGILI MA ERA TROPPO TARDI: NELL’ABITACOLO C’ERANO OLTRE 50 GRADI. LA PROPRIETARIA RISPONDERÀ DI MALTRATTAMENTI…

cane muore nell'auto sotto il sole

Bagnanti sotto choc ieri pomeriggio alle piscine cittadine Santini a Verona per la morte di un cane lasciato in auto sotto il sole cocente da una donna veronese trentenne. Gli agenti della polizia municipale, interventi intorno alle 18 dopo una segnalazione ricevuta da un passante, non hanno fatto in tempo a salvare il Rhodesian Ridgeback rimasto troppo tempo chiuso in macchina nel parcheggio pubblico antistante il centro natatorio. I vigili, vedendo l’animale agonizzante nell’abitacolo, hanno rotto il finestrino con un estintore ed estratto il cane, ma dopo pochi secondi gli è morto tra le braccia.

Il messaggio agli utenti in piscina

Nel frattempo era stato diramato con l’altoparlante interno alla Santini il numero di targa dell’auto con l’avviso ai proprietari di recarsi all’ingresso. «C’è voluto un po’ di tempo ma poi si è presentato un ragazzo, il proprietario della macchina – racconta Sara, la direttrice del centro natatorio –.

La proprietaria del cane, invece, era la donna con cui sono venuti assieme in piscina. E’ stata una cosa terribile, ci ha segnato molto, anche le persone che erano presenti che sono uscite sconvolte. Non devono assolutamente succedere fatti di questo genere: gli animali sono esseri viventi e vanno protetti e rispettati». Già, in pieno pomeriggio con la temperatura esterna a 36 gradi, quella interna all’auto ha raggiunto i 50 gradi, senza lasciare scampo al cane. Inutile la disperazione della coppia quando si sono resi conto di cosa era successo.

Un’abitudine che non tramonta

«La donna è stata denunciata – precisa il comandante della polizia locale di Verona Luigi Altamura – abbiamo segnalato il maltrattamento secondo l’articolo 544 bis e ter al pubblico ministero di turno». Ora la trentenne rischia una pena pesante, poiché chi cagiona lesione ad un animale e se con l’aggravante della morte, è punito con la reclusione anche fino a 2 anni. «Riceviamo numerose segnalazioni da cittadini che vedono cani lasciati in auto, soprattutto la sera in centro – dice il comandante Altamura – persone che vanno agli spettacoli in Arena e lasciano il loro amico a quattro zampe in auto.

Ma quelli, il più delle volte, lasciano il finestrino un po’ abbassato con dell’acqua dentro e non sono sotto il sole, quindi quasi sempre vediamo che l’animale sta bene e quindi non interveniamo». Insomma, si può dire che l’abitudine a lasciare il proprio cane in macchina mentre ci si allontana per qualsiasi motivo non è stata ancora abbandonata. Come quello di ieri, costato la vita al povero Rhodesian Ridgeback, «parcheggiato» sotto il sole per ore mentre si va a rinfrescarsi in piscina.