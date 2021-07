QUANTE SAMAN CI SONO NEL MONDO? IN SIRIA CRESCE LA RABBIA CONTRO I DELITTI D'ONORE DOPO L'UCCISIONE DI UNA RAGAZZA 18ENNE, COLPEVOLE DI AMARE UN UOMO DIVERSO DA QUELLO SCELTO DAI GENITORI - LA FAMIGLIA HA POI PUBBLICATO IL VIDEO DEL DELITTO PER MOSTRARE LA COSIDDETTA "PURIFICAZIONE DALLA VERGOGNA" - LA GIOVANE E' STATA TRASCINATA DAL PADRE, DAL FRATELLO E DA ALTRI FAMILIARI IN UNA CASA ABBANDONATA ED È STATA FUCILATA - QUALCHE GIORNO DOPO UN'ALTRA RAGAZZA E' STATA STRANGOLATA DAL PADRE PERCHE' VITTIMA DI VIOLENZA SESSUALE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Il video di un delitto d’onore ha scosso in questi giorni la Siria. Pubblicato dalla famiglia della giovane ragazza per annunciare «la purificazione dalla vergogna», il filmato ha ottenuto l’effetto contrario, scatenando la rabbia dei social e la denuncia delle organizzazioni umanitarie.

Eida Al-Hamoudi Al-Saeedo, 18 anni, residente a Al-Hasakah, aveva rifiutato di sposare il cugino perché innamorata di un altro uomo, con il quale aveva tentato una fuga. Riacciuffata dalla famiglia, è stata prima affamata e picchiata per giorni dalla famiglia, poi trasportata dal padre e dal fratello in una casa abbandonata in un villaggio desolato, dove ad aspettarli ci sono altri familiari. Nel video si vede la ragazza urlare e chiedere aiuto, poi si sentono tre spari. Le riprese passano poi sulla ragazza, sdraiata a terra, che lotta per rialzarsi finché uno degli uomini non si avvicina e le spara.

L’Osservatorio siraniano per i diritti umani ha denunciato «l’orribile delitto» e ha chiesto che gli autori siano puniti. «La famiglia si è vantata sembrava felice mentre faceva a turno per abusare della ragazza, ognuna delle 11 persone che ha partecipato al crimine ha ricevuto una parte del suo sangue».

Le riprese video della sparatoria si sono presto diffuse sui social media e hanno scatenato un'ondata di rabbia. Gli attivisti hanno chiesto che i colpevoli siano perseguiti e che la violenza e l'uccisione delle donne cessino.

Lo scrittore Sameh Shukri ha twittato: «Un nuovo crimine d'onore e razzismo contro le donne, uccidendo una ragazza siriana nella città di #Hasakah per averla accusata di amore e adulterio. E l'assassino questa volta non è un ISIS che applica la sharia, ma piuttosto il suo clan e i giovani estremisti che credono di essere diventati con questo crimine i padroni del paradiso, chi incita contro le donne e diffonde il loro odio è responsabile dell'uccisione degli ragazza di Hasaka».

Pochi giorni dopo che il video dell'omicidio di Eida è apparso sui social media, una ragazza di 16 anni è stata uccisa da suo padre in un altro "delitto d'onore". La ragazza, che è stata identificata come Aya Muhammad Khalifo dal Centro di documentazione sulle violazioni nel nord della Siria, è stata strangolata dal padre perché colpevole di essere stata violentata da un parente un anno fa.

Centinaia di donne hanno protestato contro i "delitti d'onore" nella città di Hasakeh martedì e hanno marciato per le strade, alcune indossando una maglietta bianca con scritto "No alla violenza" in lettere rosse.

"Smettila di uccidere le donne", recitava un cartello. "Non c'è onore nell'omicidio", disse un altro. I manifestanti si sono radunati davanti all'abitazione della ragazza di 16 anni che è l'ultima vittima. «Condanniamo questi crimini in nome della tradizione o della religione», ha affermato la manifestante Evin Bacho, membro del gruppo femminista curdo Kongra Star.

