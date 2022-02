QUANTI ANNI DI VITA ABBIAMO PERSO NEL 2020 PER IL COVID? IN ITALIA SI E' PASSATI DA UNA ASPETTATIVA DI VITA DI OLTRE 83 ANNI NEL 2019 A 82, PERDENDO COSÌ 1,34 ANNI…

Dal "Corriere della Sera"

Quanti anni di vita abbiamo perso nel 2020 per il Covid? Secondo uno studio dei docenti Stefano Mazzucco e Stefano Campostrini sulla rivista internazionale Plos-One in Italia, uno dei Paesi più longevi del mondo, siamo passati da una aspettativa di vita di oltre 83 anni nel 2019 a 82, perdendo così 1,34 anni. Lo studio è stato realizzato utilizzando i dati sulla mortalità contenuti nel database specializzato (lo «Human Mortality Database»): da quelle cifre si sono ottenute delle stime su come è cambiata la «speranza di vita alla nascita», ovvero il numero di anni che, con la mortalità osservata in quell'anno, un individuo mediamente vivrebbe.

