4 ago 2021 19:08

QUANTI DANNI FANNO I SELFIE-CENTI - UNA COPPIA IN VACANZA A PESCARA È STATA BECCATA AD ACCENDERE UN FUOCO NELL'AREA DI RISERVA INTEGRALE DEVASTATA DAGLI INCENDI, PER FARSI UN AUTOSCATTO - I DUE VOLEVANO UNA FOTO DAL LUOGO DEL DISASTRO, MA NON TROVANDO FOCOLAI ANCORA ACCESI HANNO PENSATO DI CREARNE UNO LORO PER RENDERE LO SCATTO PIÙ FIGO...