QUANTI FIGLI PUÒ AVERE UN ESSERE UMANO NELL'ARCO DELLA VITA?

Uma Sharma e Chia-Yi Hou per "it.businessinsider.com"

la famiglia mormone

Quanti figli si possono avere? Con almeno 1171 bambini, Moulay Ismail, un sultano marocchino vissuto tra il 1600 e il 1700, ha stabilito un vero e proprio record. La questione del numero dei figli però è diverso per uomini e donne.

Avere figli per le donne richiede circa un anno, se si sommano i mesi della gravidanza e il tempo del recupero post parto. Per gli uomini, ovviamente, non è così: per loro l’investimento di tempo ed energie è inferiore, per questo possono avere molti più figli. Questo video prova a rispondere alla domanda, mostrando alcuni record mondiali.

