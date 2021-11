Dagotraduzione dal Daily Mail

Michael Carroll 2

Michael Carroll, diventato famoso per aver sperperato 9,7 milioni di sterline (11,5 milioni di euro) vinti alla lotteria nel 2002, ha risposato la moglie che lo aveva lasciato dopo averlo scoperto a tradirla con alcune prostitute.

Oggi 38enne, Carroll ha comprato il biglietto vincente da 1 sterlina quando aveva solo 19 anni e lavorava come spazzino a Norfolk. Una volta diventato ricco, però, l’uomo ha speso tutto in alcol, droga, auto veloci, vacanze e feste ed è fallito nel 2013.

Il suo stile di vita ha anche messo fine rapidamente al suo matrimonio con la moglie Sandra Aitken, oggi 38enne, che lo ha accusato di andare a letto con le prostitute. «Mickey pensava di essere un pezzo grosso, migliore di tutti perché aveva i soldi e si circondava di tirapiedi. Me ne sono andata perché stava sprecando 10 milioni di sterline (11,5 milioni di euro) in abbuffate di alcol e droghe e mi tradiva con le prostitute».

Michael Carroll con la moglie Sandra Aitken

Dopo la loro separazione, Carroll, che è stato spesso fotografato con gioielli di marca e abbigliamento sportivo, ha continuato a vivere nella stravaganza ed è apparso in tribunale più di 30 volte, arrivando sempre in auto e bevendo alcolici.

Non ha mai nascosto il suo essere donnaiolo, e una volta ha detto di essere andato a letto con circa 4.000 donne. Ha anche ammesso di essere diventato un «alcolizzato in piena regola» e ha detto che sarebbe andato in vacanza sulla Costa del Sol.

Gli è stato consegnato un ASBO per aver terrorizzato i suoi vicini ed è stato incarcerato per cinque mesi nel 2004 perché trovato con ka droga dopo una condanna per possesso di cocaina.

Il suo commercialista lo aveva avvisato nel 2005 che era arrivato al suo ultimo milione, e nel febbraio 2006 è stato incarcerato per nove mesi per rissa. Nel febbraio 2013, è stato dichiarato fallito e si è ritrovato con l'indennità di disoccupazione.

Michael Carroll

Al suo punto più basso si è trasferito in un hotel per senzatetto per tre mesi mentre faticava a trovare lavoro a causa della sua reputazione. Ha poi lavorato presso la fabbrica di biscotti Walkers ad Aberlour.

Nel 2019, è stato rivelato che Carroll si era trasferito in Scozia e lavorava sette giorni su sette come minatore di carbone. Ha detto a The Mirror: «Non è andato storto: sono stati i migliori 10 anni della mia vita per £ 1. Non guardo indietro con rimpianti, questo è certo».