21 dic 2021 16:57

QUANTO CI PIACE ''L’OBBLIGO VAGINALE” – DOPO CONDUTTORI VARI E AVARIATI, ROCCA A CAMILLA MANCONI, GIORNALISTA DEL TGR LOMBARDIA, CADERE SULL’OBBLIGO VACCINALE, TRASFORMATO GINECOLOGICAMENTE IN “OBBLIGO VAGINALE” – DA GILETTI, SAMUELE BERSANI DIVENTA "PIERLUIGI BERSANI", SANDRA MILO DICE "CINOFILO" ANZICHE' "CINEFILO". PER ROBY FACCHINETTI EURO FESTIVAL SI TRASFORMA IN EURO DISNEY... - VIDEO