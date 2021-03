QUANTO CI PIACE GIOCARE CON LA BANANA – SONY STA PENSANDO A UN SISTEMA CHE PERMETTEREBBE DI FAR FUNZIONARE QUALSIASI OGGETTO, COMPRESA UNA BANANA, COME UN CONTROLLER DI UN VIDEOGIOCO: LA TECNOLOGIA PREVEDE L’IMPLEMENTAZIONE DI UNA TELECAMERA IN GRADO DI MAPPARE I CONTORNI DELL’OGGETTO TRA LE MANI DEL GIOCATORE, CAPTARE I MOVIMENTI ESEGUITI E QUINDI TRASFORMARLI IN…

Jader Liberatore per "it.businessinsider.com"

In futuro, chissà, forse potremo utilizzare una semplice banana come controller per giocare con la nostra console. Infatti, secondo il brevetto depositato recentemente da Sony Interactive Entertainment presso l’U.S. Patent and Trademark Office, nonché l’ufficio marchi e brevetti statunitense, la multinazionale asiatica avrebbe pensato a un sistema che permetterebbe di far funzionare qualsiasi oggetto “non luminoso” come un controller di gioco – chissà, forse per la PlayStation.

Da una tazza a una penna, stando alle informazioni riportate nel documento in cui vediamo raffigurata una banana nelle immagini di esempio, la tecnologia pensata da Sony prevede l’implementazione di una telecamera in grado di mappare i contorni dell’oggetto tra le mani del giocatore, captare i movimenti eseguiti e quindi trasformarli in azioni nel videogioco in esecuzione. Il sensore, inoltre, rileverebbe la presenza di pulsanti virtuali sulla superficie dell’oggetto così da far corrispondere la pressione di una specifica area a un determinato comando.

Tra le altre cose previste nel brevetto, c’è addirittura la possibilità di usare due oggetti – o banane – separati come fossero dei Joy-Con: la coppia dei telecomandi di Nintendo Switch.

Ovviamente, al momento non abbiamo alcuna certezza riguardo l’ufficiale debutto di questa tecnologia. Tuttavia, la presenza di un brevetto sul tema potrebbe farci sperare in alcuni sviluppi simili e, perché no, anche nella possibilità di interagire con i nostri videogiochi preferiti a mani vuote.

