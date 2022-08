QUANTO CI VUOLE A RUBARE UN’AUTO? VENTI SECONDI – A CATANIA I CARABINIERI HANNO ARRESTATO UN 43ENNE E IL FIGLIO 21ENNE CHE, IN POCHISSIMO TEMPO, SONO RIUSCITI A PORTARSI VIA UNA FIAT 500: DOPO CHE I PROPRIETARI SONO SCESI DALLA MACCHINA, I DUE SI SONO AVVICINATI ALLA VETTURA, HANNO MANOMESSO LA PORTIERA E IL SISTEMA ELETTRICO E SONO FUGGITI… VIDEO

Da www.lastampa.it

furto auto catania 7

Arrestati dai Carabinieri di Catania un uomo di 43 anni e un 21enne, padre e figlio, con l'accusa di furto d'auto. Il fatto risale allo scorso 8 maggio. Nel video diffuso dai militari del capoluogo etneo, si vedono i due che rubano una Fiat 500 – parcheggiata in Via Messina – in poco meno di venti secondi. Appena i proprietari scendono si accertano che siano andati via, poi in pochi secondi manomettono la portiera, il sistema elettrico e partono.

furto auto catania 2 furto auto catania 1 furto auto catania 5 furto auto catania 3 furto auto catania 4 furto auto catania 6