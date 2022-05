QUANTO DURERÀ BORIS BECKER NEL CARCERE DI WANDSWORTH? IL TENNISTA È APPENA ENTRATO IN PRIGIONE, UNA DELLE PEGGIORI IN INGHILTERRA, CHE GIÀ SI PARLA DELLA SUA USCITA: PRESTO SARÀ TRASFERITO IN UN ISTITUTO A “BASSA SICUREZZA”, E COMUNQUE NON RIMARRÀ PIÙ DI 10 MESI DIETRO LE SBARRE - I TEDESCHI SONO INCAZZATI PER IL TRATTAMENTO RISERVATO AL “LORO” CAMPIONE: “NON HA AMMAZZATO NESSUNO…”

boris becker

DAGONEWS

Quanto durerà Boris Becker nel terribile carcere di Wandsworth? La prigione è una delle peggiori del Regno Unito e, ironia della sorte, si trova a sole due miglia di distanza dal campo di Wimbledon, dove Boris ha vinto tre titoli.

Ma rimarrà poco: presto sarà trasferito in un carcere a bassa sicurezza, visto che non è considerato pericoloso, essendo in galera per il reato di bancarotta fraudolenta. Boris Becker potrebbe rimanere dietro le sbarre solo 10 mesi, secondo quanto riportano i tabloid britannici, e scontare il resto della pena (due anni e mezzo) con il braccialetto elettronico.

Intanto arriva il commento del collega Andy Murray, anche lui vincitore a Wimbledon: “Sono dispiaciuto per Boris, ma non credo che dovresti ricevere un trattamento speciale a causa di chi sei, o di ciò che hai ottenuto”.

distanza tra wimbledon e wandsworth

Nel frattempo in Germania, paese natale di Becker, non hanno preso benissimo il suo arresto. I commenti dei fan, raccolti dai giornali tedeschi, sono dello stesso tenore: “Non ha ammazzato nessuno. Certo ha fatto errori, ma si rialzerà, come ha sempre fatto”

carcere di wandsworth 3 carcere di wandsworth 2 carcere di wandsworth 5 Boris Becker nel 1985 Boris Becker con la fidanzata Lilian de Carvalho Monteiro lilian de carvalho boris becker in tribunale Boris Becker lilian de carvalho boris becker in tribunale carcere di wandsworth 4 boris becker