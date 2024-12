CON LORO C’ERANO ANCHE LA PICCOLA GINEVRA, CHE IL CONDUTTORE DI MEDIASET (A RIPOSO PER FUORIONDA "SPINTI") HA AVUTO DALLA MELONI 8 ANNI FA, E PURE UNA DELLE DUE FIGLIE DELLA BIANCO

GIAMBRUNO CHIEDE SCUSA A GIORGIA - MA FA FAMIGLIA CON UN’ALTRA

Alessandra Gavazzi per “Gente”

Andrea Giambruno con la figlia Ginevra e la compagna Federica Bianco - foto da Gente

Avevano provato a smentire. Poi chissà, forse la magia del Natale deve aver infranto ogni difesa di maniera. Già, perché non solo Andrea Giambruno e Federica Bianco stanno insieme, come anticipato da Gente qualche numero fa.

Fanno pure sul serio, a giudicare dalle foto esclusive che vedete in queste pagine in cui si può notare il giornalista di Mediaset, a lungo legato a Giorgia Meloni, e l'attrice a spasso per il Christmas World di Roma nel weekend dell'Immacolata. Con loro c’erano anche la piccola Ginevra, che il conduttore ha avuto dalla premier 8 anni fa, e pure una delle due figlie della Bianco.

Andrea Giambruno con la figlia Ginevra - la compagna Federica Bianco e la figlia - foto da Gente

Un’uscita che sa di famiglia allargata e che arriva pochi giorni dopo l’intervista di Giambruno a Paolo Del Debbio, in cui Andrea si era pubblicamente scusato per i fuorionda imbarazzanti che avevano portato all’ufficializzazione della rottura con Meloni.

Qualcuno aveva addirittura ipotizzato che i due in realtà non si fossero mai definitivamente lasciati. Una tesi che, ora lo sappiamo, si è sciolta come neve al sole davanti alla slitta di Babbo Natale.

L'EX DELLA MELONI E IL VICE DI SALVINI RIVALI IN AMORE

Giorgio Michieletto per "Diva e Donna" - 26 novembre 2024

andrea giambruno discute con federica bianco - foto diva e donna

Diciamolo subito; è un intreccio da far girare la testa. L'unica cosa certa è che Andrea Giambruno è l'ex della premier Giorgia Meloni. È un altro giallo del cuore che sta tenendo banco in questi giorni: i protagonisti sono quattro, più del famoso triangolo! Stiamo parlando di Andrea Giambruno, ex compagno della Meloni; Andrea Crippa, onorevole leghista e vice di Matteo Salvini; Federica Bianco, bella salentina, militante leghista con un passato da attrice di fiction; e la più famosa conduttrice Anna Falchi.

Negli ultimi giorni, come vediamo anche nelle foto esclusive di questo servizio, la bella Federica appare "contesa" fra Andrea, con il quale avrebbe avuto un flirt nei mesi scorsi, e Crippa, che intanto esce di nuovo con Anna Falchi, anche se lei lo definisce "un amico".

andrea crippa federica bianco - foto diva e donna

Nelle foto di queste pagine vediamo, durante la stessa serata, la Bianco prima con Andrea Giambruno e poi con Crippa: col primo Andrea pare esserci tensione, gli sguardi sono bassi e in mezzo alla strada va in scena quello che sembra proprio un litigio. Poi Federica appare accanto al secondo Andrea, Crippa: lei è vestita sempre col maglioncino, lui fuma una sigaretta e il clima sembra più rilassato e poi il giorno seguente è addirittura infuocato. I due, Bianco e Crippa, appaiono insieme e questa volta camminano mano nella mano e per strada scatta un bacio appassionato.

Ma non è tutto: nei giorni successivi Federica è stata di nuovo sorpresa con Giambruno, usciva da casa di lui... C'è un ritorno di fiamma? Ma con quale ex? Con Crippa c'è stata (o c'è?) una relazione "ufficiale", allo scoperto; con Giambruno forse più una storia estiva, che però sembra avere ancora degli strascichi.

andrea giambruno discute con federica bianco - foto diva e donna (1)

Lo scenario insomma è complesso e sembra aperto. Anche perché Crippa di recente è riapparso con Anna Falchi: lei 52 anni, lui 38; il loro amore, svelato a inizio anno da "Diva e Donna", sembrava andare a tutto gas, ma poi si è bruciato nel giro di pochi mesi e lei è finita fra le braccia di uno psicologo. Eppure nei giorni scorsi riecco Falchi e Crippa sorpresi a uscire insieme (vedi n. 45/2024).

Il cuore di Crippa quindi è libero e batte ancora per Federica? Ma quello di Federica? Per quale Andrea batte: Crippa o Giambruno?

