16 giu 2022 15:01

QUANTO TIRA LA BANANA - LA POLIZIA DELLA REPUBBLICA CECA HA SEQUESTRATO 840 CHILI DI COCAINA NASCOSTA IN CARICHI DI BANANE ARRIVATI PER SBAGLIO IN ALCUNI SUPERMERCATI DEL PAESE: AD ACCORGERSI DELLA POLVERE BIANCA TRA LA FRUTTA SONO STATI I DIPENDENTI CHE HANNO LANCIATO L’ALLARME – IL CARICO, DEL VALORE DI 80 MILIONI, PROVENIVA DALLA COLOMBIA E NON ERA PROBABILMENTE L’UNICO VISTO CHE…