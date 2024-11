Estratto dell'articolo di Gino Gullace Raugei per “Oggi”

stormy daniels e Trump

Alla vigilia delle elezioni per il 47° presidente degli Stati Uniti, ecco uno sguardo sulla Casa Bianca a luci rosse. Le stanze del candido tempio del potere, […] conservano segreti inconfessabili: intrighi, complotti, ma soprattutto incredibili scandali e storie di sesso. […]

TRUMP, IL GRANDE TRASGRESSORE

Poche settimane dopo che la terza moglie Melania aveva dato alla luce il figlio Barron, nel marzo 2006, Donald Trump era già nel letto di Stephanie A. Gregory Clifford, in arte Stormy Daniels, una procace pornostar e anche in quello di Karen McDougal, modella di Playboy.

donald trump karen mcdougal

La scappatella con l’attrice di film porno è scoppiata in faccia a Trump: in piena campagna elettorale, per pagare il silenzio di lei, il tycoon ha falsificato dei documenti contabili e accreditato sul conto della signora 130 mila dollari.

Per questo, l’ex presidente è stato condannato a una pena da determinarsi dopo le elezioni del prossimo novembre (rischia 4 anni di galera). Per l’aggressione sessuale alla scrittrice Jean Carroll, avvenuta nel camerino di un grande magazzino di New York nel 1996, Trump è invece già stato condannato. […]

barack e michelle obama convention nazionale democratica di chicago 5

OBAMA, PERFETTINO MA NON TROPPO

[…] L'amante del primo presidente nero sarebbe stata invece una certa Vera Baker, direttrice finanziaria della sua campagna elettorale. Il sospetto è che quello fra Barack e Michelle Obama sia un altro matrimonio di nome, più che di fatto. […] Quando poi i giornali hanno pubblicato una lettera del ventenne Obama alla sua fidanzata di allora, in cui confessava di sognare di andare a letto con uomini, le trombe del gossip si si sono scatenate fino a indicare Barack come il primo presidente bisex.

Monica Lewinsky e Bill Clinton

BILL CLINTON NON PENSAVA AD ALTRO

Bill Clinton, 42° presidente degli Stati Uniti, è destinato a essere ricordato per la storia di sesso con la stagista Monica Lewinski. Lo scandalo che ne derivò, il cosiddetto «Sexgate», gli valse l’impeachment, […] per aver mentito al Congresso che chiedeva se fosse vera.

bill clinton monica lewinsky

Secondo alcuni, Clinton soffre di una disfunzione ormonale che gli provocherebbe un’insaziabile fame di sesso. Tra le sue accertate amanti: la cantante Jennifer Flower, la giornalista Paula Jones, la funzionaria della Casa Bianca Kathleen Willey e la top model e attrice britannica Liz Hurley. Quanto a sua moglie Hillary Clinton, il Los Angeles Times sostiene che si sarebbe consolata con la sua consigliera personale, Huma Abedin.

jennifer fitzgerald e george bush 2

I DUE BUSH, PADRE E FIGLIO

George Herbert Walker Bush e George Walker Bush, rispettivamente il 41° e il 43° presidente degli Stati Uniti, hanno dominato la scena politica mondiale per 12 anni, con l’intermezzo di Bill Clinton. […] Bush padre, presunto marito modello, per 12 anni ha vissuto una sorta di bigamia con Jennifer Fitzgerald, la sua segretaria. Quando la moglie Barbara Bush lo venne a sapere, cadde in una profonda depressione che l’ha tormentata per tutta la vita. Non bastasse, Bush senior è stato accusato di molestie da cinque donne, tra cui l’attrice Heater Lind. Le avrebbe palpeggiate persino durante manifestazioni pubbliche.

john kennedy amanti

LA LISTA INFINITA DI JFK

Che John Fitzgerald Kennedy sia stato uno dei più grandi sessuomani della storia è circostanza documentata: delle sue torride storie di letto con le dive, Jayne Mansfield, Angie Dickinson e soprattutto Marilyn Monroe, si conosce ogni particolare, così come della sua molto ambigua relazione con Judith Campbell Exner, che era contemporaneamente l’amante sua, di Frank Sinatra e del capomafia di Chicago Sam Giancana.

Il giornalista Richard Condon ha fatto un censimento delle donne con cui il primo presidente americano di religione cattolica ha avuto delle relazioni: 470 fino al 1949, quando aveva 32 anni; 902 nei 5 anni successivi; 1.600 dal 1952 al 1960. […]

franklin d. roosevelt lucy mercer e eleanor roosevelt

GLI APPETTITI DI ROOSVELT

[…] L’integerrimo Franklin Delano Roosvelt fu il campione dei cornificatori. In luna di miele con Eleanor Roosvelt aveva già una tresca con Kitty Gandy, cappellaia di New York. La moglie, un tipetto tutta chiesa, casa e famiglia, in 11 anni di matrimonio dette alla luce ben sei figli; non volendone più, si risolse a utilizzare il metodo contraccettivo più naturale ed efficace che esista, il rifiuto dei rapporti sessuali. Franklin Delano non si scompose e si mise con Lucy Mercer, 22enne segretaria di sua moglie.

FRANKLIN DELANO E ELEANOR ROOSEVELT 5

Quando Eleanor scoprì un fascio di lettere d’amore che la ragazza aveva mandato al marito, scoppiò l’inferno. Voleva divorziare, ma fu convinta a desistere per non rovinare la carriera politica del marito. Il matrimonio, però, era ormai morto e sepolto. Quando Franklin si mise con un’altra 22enne, la segretaria Missy, Eleanor gli rese pan per focaccia, fidanzandosi con Earl Miller, sua guardia del corpo, in tutti i sensi. Il vero, grande amore di Eleonor fu però per la giornalista Lorena Hickok. Il legame tra le due donne era così forte che Lorena seguì Eleonor alla Casa Bianca, dove aveva una camera attigua a quella della first lady.

joe e jill biden bacio

L’ECCEZIONE JOE BIDEN

Per finire, due parole sull’ultimo presidente, Joe Biden. Nulla da segnalare[…] Il suo matrimonio con la first lady Jill Jacobs, di nove anni più giovane, è uno dei più solidi che si siano mai visti alla Casa Bianca. Il segreto? «Fare buon sesso», confessò candidamente il presidente Biden a una giornalista. […]

