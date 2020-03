1.DALLE SCARPE AI VESTITI: QUANTO SERVE LAVARLI SPESSO

Rinaldo Frignani per il “Corriere della Sera”

Ma quanto vive il coronavirus sulle superfici, sui vestiti, sui giacconi, sulle scarpe? È sicuro rientrare in casa e riutilizzarli, oppure bisogna lavarli subito? O, come viene spiegato da un presunto medico su un audio rimbalzato sulle chat, la malattia rimane viva nove ore sull' asfalto e quindi resta anche sulle suole?

Domande che hanno innescato ieri un dibattito ampio, sui social e non solo. Anche perché fra le superfici incriminate ci sono anche le buste della spesa, i cibi confezionati e non, che in questi giorni di isolamento forzato per gli italiani sono fra i pochi pericoli provenienti dall' esterno.

Sull' argomento è intervenuto il presidente dell' Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro per il quale non solo una costante pulizia con disinfettanti, ma anche gli agenti atmosferici - sole e pioggia - possono abbattere la presenza del coronavirus sugli oggetti. Una malattia che tuttavia «è altamente improbabile», secondo Brusaferro, possa essere trasmessa «con i cibi confezionati, anche se non si può escludere». Per Fabrizio Pregliasco, virologo dell' Università di Milano, l' audio è una fake news, «perché la carica virale in quel caso è irrisoria».

Ma i dubbi restano. Anche perché finora nessuno ha smentito in maniera definitiva due studi, uno tedesco e l' altro cinese, sulla persistenza del virus fino a 9 giorni su acciaio, plastica e vetro, e sulla distanza di sicurezza fra persone a quattro metri e mezzo, con carica virale attiva per mezz' ora. Casi forse rari, comunque contestati dagli studiosi italiani, a cominciare dal responsabile delle Malattie infettive dell' Iss Giovanni Rezza, secondo il quale la via del contagio rimane quella respiratoria e non da superfici contaminate.

È comunque fondamentale, riprende Brusaferro, «garantire un' igiene adeguata delle mani e di quello che viene toccato». Indumenti e scarpe compresi. Sempre dal direttore dell' Iss arrivano poi chiarimenti sull' uso di mascherine e guanti alla guida di un veicolo: «Se si è da soli non ha senso indossarli, come per chi fa sport all' aperto - avverte -. In compagnia, con persone con sintomi, invece proteggono».

2.CUCÙ

Sebastiano Messina per “la Repubblica”

Al mercato, dal panettiere, dal fruttivendolo, i soldi continuano a passare di mano in mano, spesso dalle stesse mani che incartano ciò che mangeremo, e noi senza accorgercene portiamo in casa il microscopico, subdolo nemico. Oggi davvero il denaro è lo sterco del diavolo.

