21 giu 2022 19:08

QUARANT’ANNI E SENTIRLI TUTTI – IL PRINCIPE WILLIAM, PESCIONE EX SOGNO EROTICO DI CENTINAIA DI COETANEE CHE SPERAVANO DI IMPALMARE IL GOLDEN BOY DELLA MONARCHIA, COMPIE QUARANT’ANNI: PER ANNI HA VISSUTO ALL’OMBRA DEI MEMBRI ANZIANI DELLA CASA REALE, TANTO DA ESSERE BOLLATO COME LO “SFATICATO”. MA DA QUANDO È INIZIATA L’OPERAZIONE SIMPATIA PER TENTARE DI SALVARE LA MONARCHIA, È SCESO IN CAMPO DIRETTAMENTE: PRIMA TENTANDO L’IMPRESA DEI “FAB FOUR”, CON LA MOGLIE KATE, IL FRATELLO E MEGHAN MARKLE: FALLITO MISERAMENTE QUEL TENTATIVO CON LA FUGA DEI SUSSEX, OGGI...