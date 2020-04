9 apr 2020 11:13

LA QUARANTENA CI DISTRUGGE – CHI LAVORA IN SMART WORKING RISCHIA L’ESAURIMENTO: SI LAVORA DI PIÙ E CON ORARI IRREGOLARI – NON C’È ALCUN EQUILIBRIO TRA VITA PRIVATA E LAVORO, SENZA CONTARE CHE IN TANTI HANNO INIZIATO A SOFFRIRE DI DOLORI ALLA SCHIENA E AL COLLO – INOLTRE SI BEVE PIÙ ALCOL, SI MANGIA MALE, SI DORME POCO E…

DAGONEWS quarantena 4 Le persone costrette a lavorare da casa durante il lockdown bevono più alcol, mangiano cibi meno sani e hanno problemi a dormire. È quanto emerge da un sondaggio su 500 persone dall'Institute of Employment Studies che rivela come più della metà degli intervistati dice di avere dolori, soprattutto al collo, alle spalle e alla schiena, che prima non aveva mai provato. quarantena 1 Il sondaggio rivela che l'esercizio fisico e la dieta stanno entrambi subendo uno stop significativo, con oltre la metà dei lavoratori che riconosce di fare meno sport e un terzo che confessa di seguire un regime alimentare malsano. Un quinto degli intervistati ha ammesso di bere più alcool di quanto consumerebbe normalmente. quarantena 2 Preoccupano anche la mancanza di sonno e l'aumento del rischio di esaurimento. La maggior parte degli intervistati, infatti, ha riferito di dormire meno a causa dell’ansia. quarantena 3 La metà, inoltre, racconta di lavorare molto di più di prima e con orari irregolari. Una circostanza che non li rende felici dell’attuale equilibrio tra lavoro e vita privata. Uno su tre ha affermato di sentirsi da solo e oltre un quinto è preoccupato per la sicurezza del lavoro. quarantena coppia 1 look quarantena 3 look quarantena 11 look quarantena 2 look quarantena 12