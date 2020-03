LA QUARANTENA FA MALE ALLA TESTA - UNA DONNA DI 66 ANNI È STATA ACCOLTELLATA DAL FIGLIO LA NOTTE SCORSA A MILANO. L’UOMO ERA UBRIACO E L’HA AGGREDITA AL CULMINE DI UN LITIGIO FURIOSO CON CINQUE FENDENTI. È STATO ARRESTATO CON L’ACCUSA DI TENTATO OMICIDIO E…

Una donna di 66 anni è stata trovata accoltellata al torace la notte scorsa in casa ad Abbiategrasso (Milano) in via Antonio Sciesa. E' stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda dove è in gravi condizioni. I carabinieri hanno arrestato il figlio della donna, colpita con almeno cinque fendenti, con l'accusa di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, alterato dall'alcool, ha aggredito la madre al culmine di un litigio. Si trova ora in carcere a Pavia.

