QUARANTENA STUPEFACENTE – UNA 52ENNE ROMANA ESCE DI CASA PER COMPRARE COCAINA. DENUNCIATA PER VIOLAZIONE DEL DECRETO - IL PUSHER È RIUSCITO A SCAPPARE – QUANDO E’ STATA FERMATA DAI CARABINIERI LA DONNA AVEVA AVEVA ANCORA IN MANO LA DOSE DI COCA, ALTRO CHE USCITA PER ANDARE AL SUPERMERCATO O FARMACIA…

M. D. R. per “il Messaggero”

donna esce di casa per comprare coca

La dipendenza dalla cocaina le ha giocato un brutto scherzo stavolta. E' uscita di casa violando le prescrizioni del governo, certa di non essere tanata. Quando i carabinieri della compagnia Montesacro, ieri sera, in via di Tor Cervara, l'hanno fermata non ha saputo rispondere, ha cominciato a balbettare, aveva ancora in mano la dose di coca, altro che uscita per andare al supermercato o farmacia. La donna, romana di 52 anni è stata denunciata, mentre il pusher è riuscito a scappare.

Una pattuglia d'investigatori, nel perlustrare la zona, ha notato acquirente e spacciatore in strada e, così, quando si sono avvicinati per controllarli, l'uomo si è dileguato mentre la donna è stata bloccata: stretta in un pugno aveva ancora la dose di cocaina, avvolta nella plastica. La polvere bianca è stata analizzata ed è risultata essere cocaina tagliata. Così è stata segnalata al Prefetto come assuntrice di droga. Sarà monitorata per riottenere la patente di guida.

Poi è stata denunciata anche per avere contravvenuto le norme sul virus e l'allontanamento da casa. I carabinieri stanno lavorando per individuare lo spacciatore e così risalire la filiera dello smercio di droga. Gli investigatori hanno notato che la cocaina sequestrata è stata molto tagliata. Sono stati usare additivi chimici per ridurre la quantità pura di cocaina e spacciare così dosi di scarsissima qualità che potrebbero essere anche letali per chi le consuma.

spaccio cocaina